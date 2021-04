Nieves Álvarez debuta como diseñadora de mujer con una colección de americanas

Casi tres décadas de carrera en la moda no solo te convierten en uno de las modelos españolas más reconocidas en todo el mundo, sino que también te conceden un conocimiento profundo de la industria y, a nivel práctico, de cómo vestir bien. Así lo confirma cada una de sus apariciones: Nieves Álvarez es una de las mujeres más elegantes de nuestro país. Ahora, la modelo y presentadora traslada su estilazo a su proyecto más creativo, una colección cápsula para The Extreme Collection que verá la luz en septiembre pero de la que conocemos un adelanto: estará dominada por ese gran básico que es una americana. En la presentación de la colaboración, celebrada en el marco de Madrid es Moda, hablamos con Nieves sobre sus diseños, sobre el papel de una blazer como fondo de armario eterno y sobre cómo ha cambiado la moda en el último año.

Su debut como diseñadora de mujer

Parece mentira que a alguien con una carrera tan larga, variada y reconocida en la moda todavía le quedaran cosas en las que debutar, pero así es. Convertirse en diseñadora de ropa femenina -solo había diseñado ropa infantil- seguía pendiente en el currículum de Nieves Álvarez, que la próxima temporada presentará su primera colección junto a The Extreme Collection. "Siempre había tenido el anhelo de reflejar lo que soy a través de una colección que mostrase mi esencia y en la que pudiese compartir toda mi experiencia en el mundo de la moda", afirma. Una ilusión que, el próximo otoño, será realidad.

"Es la primera vez que hago una colaboración con una firma de mujer y no podía tener mejores colaboradores. Me atrajeron los 30 años de trayectoria de la firma, su buen hacer, su seriedad... Y sus patrones perfectos hicieron que me plantease que eran los cómplices perfectos para esta aventura.", nos cuenta la modelo en la presentación de la colección Primavera/verano 2021 de The Extreme Collection, un evento en el que pudimos descubrir una americana roja con bordados dorados que formará parte de la cápsula.

"A lo largo de mi carrera siempre he sentido una fascinación especial por la sastrería y en mi armario si hay una prenda que se repite en distintos colores y formas es la americana", continúa. Razón de que la mitad de las ocho piezas que compondrán la colección sean americanas. ¿El resto? Otra supertendencias, prendas de punto, "fáciles, versátiles y cómodas", en palabras de la modelo.

Todo lo que una americana puede hacer por tu estilo

Si bien siempre han sido un básico imprescindible, este 2021, las americanas están experimentando un auténtico resurgir como tendencia. "Son la combinación perfecta para un look de lo más informal hasta el complemento perfecto de un traje de noche", opina Nieves, quien reconoce atesorar un número incontable de chaquetas de traje "de todo tipo de corte y telas, aunque la más especial quizá sea una de Saint Laurent porque fue la primera". Precisamente ese diseñador fue quien trasladó el smoking de los hombres al armario femenino. "Es una prenda indispensable con la que siempre estarás a la moda porque se trata de estilo, no de moda", definía el gran modisto el traje de chaqueta que, poco a poco, se ha ido desvinculando del look de noche para conquistarlo todo.

Para ir la oficina -"con un pantalón de talle alto y un jersey o una camisa"-, para un plan de día informal -"con unos jeans y deportivas"-, o para una cena especial -"a los hombros, sobre un vestido lencero con sandalias de tacón"-; Nieves Álvarez tiene combinaciones para cualquier ocasión a partir de una americana. "Es una prenda que da igual la base que lleves debajo porque enseguida te sientes más arreglada", responde cuando le preguntamos por qué cree que, en tiempos de pandemia y con el chándal como superventas, las blazers han regresado con más fuerza que nunca.

¿Volveremos a arreglarnos?

Aunque afirma que a ella le gusta arreglarse para sí misma, incluso en casa, Nieves Álvarez reconoce que la prenda que más ha llevado en el último año es pantalón vaquero. "La moda evoluciona con los cambios de la sociedad y sus nuevas formas de vida, es normal que ahora impere el estilo sport, sport chic... debido a las circunstancias que nos rodean, pero en cuanto podamos volver a reuniones sociales, eventos, etc. estoy convencida de que nos alegrará vestirnos de manera más sofisticada", coincide con todos esos expertos que ya dibujan los nuevos años 20 en un horizonte cercano.