Hailey Baldwin olvida la camisa blanca con un diseño beis ideal para llevar con pantalón o sobre vestidos

En apenas dos días, Hailey Baldwin logró viralizar un reto de TikTok, #peachesmakeupchallenge, en el que proponía crear un maquillaje en tonos melocotón, haciendo un guiño a la última canción de Justin Bieber, Peaches. Su influencia queda demostrada, no solo en el terreno beauty, también en el ámbito de la moda, donde muchas chicas amantes de las tendencias la encumbran como referencia de estilo. Y es que, la modelo sabe como nadie llevar a su terreno las novedades más apetecibles de cada temporada. Con ayuda de su amiga y estilista Maeve Reilly ha convertido su armario en uno de los más envidiados. En el último look que Hailey ha compartido en redes sociales vuelve a demostrar su gusto por las mezclas relajadas pero no básicas. En esta ocasión, la prenda protagonista del conjunto ha sido una camisa color beis un diseño que te hará olvidar las clásicas apuestas en blanco o azul.

Si te enamoraste de la funcionalidad de las sobrecamisas este invierno, te alegrará saber que la tendencia sobrevive en primavera, siendo una apuesta ideal para estas semanas de entretiempo, cuando las temperaturas nos multiplican las dudas de estilo acerca de qué ponernos. La sobrecamisa beis que ha elegido Hailey presenta un efecto cuero que hace de esta compra una elección ideal para completar tanto looks desenfadados como mezclas de aire sofisticado o incluso un look de trabajo. La marca francesa Iro firma este modelo de líneas holgadas que Hailey incorpora en un estilismo cómodo pero alejado de las combinaciones habituales. No hay rastro de leggings, sudadera ni chándal en este mix ganador para el día a día. Si bien la camisa se puede llevar de forma convencional, la top opta por lucirla abierta sobre un cropped top de punto de Jacquemus, rindiéndose al contraste de estilos para sorprender.

La estética informal del look se enfatiza con el pantalón, un modelo de bolsillos que podría definirse como una versión actualizada del clásico pantalón cargo. Como suele ser habitual en sus apuestas urbanas, Hailey olvida los tacones y se decanta por las zapatillas como toque final, en concreto con el modelo Nike Jordan 1 Retro High en color verde, uno de los tonos estrella de la temporada.

- El truco de estilista con el que Hailey Baldwin convierte una camisa clásica en un top especial

En otro de sus últimos conjuntos, Hailey también se rendía a la versatilidad de los tonos crema más claros. Con un mono de punto de Jacquemus, la maniquí daba de paso el visto bueno a una de las tendencias que prometen arrasar los próximos meses. Este tipo de diseños, una alternativa estival del mono tradicional, puede funcionar como el relevo del clásico total look de camiseta y shorts de punto. Pero, más allá de estos dos ejemplos, ¿cómo llevaremos el camel, beis y demás colores en la temporada de primavera-verano según las expertas?

Del beis al vainilla: así lo llevan las expertas

Sin llegar a ser tonalidades vibrantes ni tan luminosas como puede ser el amarillo brillante o el rosa chiche que tanto se ha visto en la pasarela esta temporada, el beis, crema, vainilla y todos esos colores neutros fáciles de llevar son perfectos para romper con la sobriedad a la hora de vestir. Hay tantas combinaciones posibles a la hora de rendirse a estas apuestas cromáticas como formas de vestir pero la fórmula con la que coinciden muchas prescriptoras pasa por combinar, en un mismo look, colores crema de diferentes matices. Por ejemplo, la influencer alemana Leonie Hanne se decanta por un look primaveral con guiños a las tendencias. Americana y bermudas, dos prendas de diferentes intensidades de color, se fusionan para dar lugar a un vestuario especial, cómodo y con pinceladas de luz a través de los complementos, en amarillo.