Consejos de estilista: ¿Tienes una entrevista de trabajo virtual? Vístete así y acierta

Hace poco más de un año, el 60% de las empresas tuvieron que enfrentarse a una situación nueva: el teletrabajo. Un modo de vivir que casi 2,86 millones de españoles siguen manteniendo a día de hoy, según los datos más recientes de Accentur. Y si las reuniones virtuales con tu jefe o las conversaciones por chat entre colegas se han convertido ya en parte de nuestra rutina laboral, también lo ha hecho un nuevo formato de entrevista de trabajo por videollamada, la preferida por muchas compañías en este momento en el que la nueva normalidad no llega a ser tan real como nos gustaría. ¿Tienes un proceso de selección por vídeo próximamente? La influencer y consultora de moda Natalia Cebrián, quien también trabaja a través de citas virtuales, nos explica qué prendas te sentarán mejor frente a la cámara, cuáles transmiten confianza a tu entrevistador y qué tonos o accesorios deberías evitar. Para que solo te preocupes de lo importante, concentrarte en bordar tus respuestas.

Las prendas que mejor sientan frente a la cámara (y las que peor)

¿Qué prenda básica crees que SIEMPRE funciona en una reunión o entrevista de trabajo por video?

Una apuesta segura es una camisa blanca ya que aporta luz al rostro y es un color que favorece a todo tipo de tez. Además podemos jugar con la estructura de la misma: palabra de honor, con un hombro al aire, más o menos abierta... Sin duda, es una prenda que funciona muy bien.

Y si queremos llevar una prenda de tendencia, ¿por cuál apostarías tú?

Aunque suelo llevar colores neutros, esta temporada me apetece algo de color y me he comprado varias piezas en malva. Así que apostaría por algo con color.

¿Qué prendas evitarías a toda costa? ¿Por qué?

Aquellas muy cerradas (por ejemplo, los cuellos altos) o con muchos volúmenes, colores muy oscuros... Al final, solo se nos ve una parte del cuerpo y hay que intentar que sea una zona despejada y que aporte luz y aire al tren superior.

Qué colores te favorecen más

¿Qué colores debemos evitar en citas de trabajo porque puede jugar a nuestra contra, transmitiendo un mensaje equivocado al entrevistador?

El tema del color es muy personal porque, aunque es cierto que dependiendo de nuestra tez, cabello y demás hay ciertos colores que funcionan mejor (cálidos o fríos), creo que es importante apostar por aquellos que nos dan más seguridad ante un evento tan importante como una cita de trabajo. Sin embargo, soy partidaria de apostar a lo seguro: colores neutros y básicos como blanco, negro, beige...

¿Qué tono nos favorecere más según nuestro color de pelo (rubio, moreno, castaño, pelirrojo) y cuál es el menos indicado?

Depende, lo ideal sería hacer una asesoría de imagen con estudio del color (en mi web www.natcebrian.com se puede reservar una cita online) ya que no solo se tiene en cuenta el color del cabello sino que influyen más factores. Aunque, en general, a las rubias les favorecen los colores tierra, el color vino, el rosa pastel o el azul cobalto. A las castañas les funcionan el fucsia, el amarillo o el verde. Para las morenas mejor el gris, el nude o el rojo. Por último, a las pelirrojas les funcionan muy bien también el verde, el azul (generalmente en todas sus versiones), el morado, el rojo pasión y, obviamente, el negro.

Maquillaje, peinado... ¿y parte inferior?

¿Recomendarías vestirse bien completamente o con una parte superior bonita y elegante sería suficiente, teniendo en cuenta que no se ve la inferior? ¿Por qué?

Sé que es una tendencia que el propio teletrabajo ha creado (los ingleses le llaman “business on top, comfort down below", "negocios en la parte superior, comodidad debajo"), pero creo que, igual que ante una reunión nos arreglaríamos completamente, en la videollamadas deberíamos hacer lo mismo. Principalmente por una cuestión de actitud y mentalidad.

¿Son importantes las joyas en esas reuniones por vídeo? Si es así, ¿cómo recomiendas que sean?

Totalmente, los accesorios juegan un papel muy importante ya que pueden darle un toque al look ya sea con el color de las gafas, los pendientes, el collar o incluso con una diadema. En mi opinión siempre recomiendo accesorios en versiones minimal o discretas y evitar pendientes XXL o muy llamativos para no desviar la atención de la llamada a un complemento.

¿Cómo deben ser el maquillaje y el peinado?

Igual que lo serían en una reunión. Es decir, las videollamadas deberían plantearse igual que una reunión física. Para mí, el “sleek hair” siempre funciona y puede sacarte de cualquier apuro. En tema de maquillaje, evitar mucho color negro en los ojos para no oscurecer la mirada.

Otros detalles importantes en una video-entrevista

¿Qué otros elementos (entorno, luz) deberíamos tener en cuenta?

Para mí el fondo es muy importante: cuanto más liso y neutro, mejor. Recomiendo por eso evitar estanterías con fotos personales, para no distraer la atención. Por otro lado, el tema de la luz es fundamental: siempre que se pueda debería ser natural y debe entrar de forma frontal a nosotros para no crear sombras. Un detalle que resulta una tontería pero que, dedicándome a redes siempre tengo en cuenta es, antes de cualquier foto o videollamada limpiar la camara: suele ensuciarse y crea ese efecto borroso de neblina que me pone muy nerviosa (jajaja).

Un consejo final:

Creo que teniendo en cuenta todo lo anterior solo falta que la reunión sea interesante y dar lo mejor de nosotras mismas cómo haríamos en una situación física.