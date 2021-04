El vestido 'Bridgerton' de Kendall Jenner y su conexión de estilo con Selena Gomez

Se ha convertido, gracias a sus looks de calle, en una de las abanderadas del nuevo estilo athleisure. Kendall Jenner no se separa de los leggings y la sudadera, el mix más repetido en sus apariciones urbanas de los últimos meses. Aunque la top sabe cómo dar una vuelta a estos básicos para conseguir conjuntos con guiños a las tendencias, por ejemplo convirtiendo los calcetines en un accesorio inesperado, lo cierto es que este tipo de estilismos se alejan de los looks especiales que han hecho de la maniquí uno de los iconos de estilo más influyentes de los últimos años. Rompiendo con esta estética deportiva, Kendall ha sorprendido en su publicación más reciente de Instagram con un llamativo vestido romántico, un diseño que bien podría haber formado parte del vestuario de Los Bridgerton, la exitosa serie de Netflix ambientada en el siglo XIX donde el armario de sus protagonistas está repleto de vestidos florales no aptos para chicas discretas.

Disfrutando de las vacaciones de Semana Santa, Kendall ha compartido varias instántaneas en el campo. Esta vez, como decíamos, Kendall ha cambiado el chándal por un vestido largo fácil de imaginar en una alfombra roja. Rodarte es la firma detrás de este diseño rosa con estampado de pequeñas flores en rojo, una apuesta que nos recuerda en cierto modo a los diseños vistos en Los Bridgerton. Por un lado, presenta un corte debajo del pecho, de manera que se ciñe y destaca el busto y cae hasta más allá de los tobillos. Las mangas con volumen, tipo farol, también reflejan su parecido con los modelos que Daphne Bridgerton lleva en la ficción de Netflix.

Con este bucólico escenario de fondo, la hermana de Kim Kardashian ha optado por rendirse a la tendencia más exitosa del entretiempo al combinar el vestido con unas botas de ante de estética cowboy que rebajan de forma sutil el aire romántico de este vestido y lo adaptan a la primavera de 2021. Las gafas de sol, el modelo Valentina de montura ovalada de Dmy by Dmy, una de las marcas de gafas preferidas de Kendall en los últimos meses, funcionan como el toque final.

Conexión con Selena Gomez

Si el vestido te resulta familiar quizá sea porque eres fan de Selena Gomez. La cantante eligió este espectacular diseño de Rodarte, perteneciente a la colección Primavera/verano 2021, para la grabación del videoclip de la canción Rare Beauty. Con un look que actualiza la estética Frida Kahlo, la artista completó el vestido floral con varios adornos, también de flores, dispuestos a modo de horquillas y joyas de Daniela Villegas.