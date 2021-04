10 maxivestidos cómodos y elegantes para lograr un lookazo sin esfuerzo

De líneas fluidas, de punto y entallados con aberturas estratégicas, con flores, de inspiración working para ocasiones especiales... El maxivestido de primavera-verano se reinterpreta en tantas versiones que será complicado no encontrar una perfecta para cada forma de vestir. El vestido largo es una de esas prendas perfectas para elaborar un look cómodo y sofisticado en apenas unos segundos. Las grandes capitales de la moda se convierten en el escenario ideal para descubir cómo llevan las estilistas, editoras y otras insiders de la industria una de las prendas de tendencia más apetecibles de la temporada. Descubre en el nuevo vídeo de FASHION los maxivestidos que arrasan y elige el que mejor encaja con tu estilo, te ahorrarás muchas dudas de vestuario cuando no sepas qué ponerte.

