¿Te imaginas a Heidi Klum en el papel de Samantha de 'Sexo en Nueva York'? Ella sí

Aunque Sarah Jessica Parker volvió a la pequeña pantalla con la serie Divorce, para alivio de sus fans, lo cierto es que los seguidores de Sexo en Nueva York pedían a gritos que lo hiciese en forma de Carrie Bradshaw. Y, por fin, es una realidad. La comedia estadounidense de principios de los 2000 vuelve a la pantalla y lo hace con una baja que no ha sorprendido a nadie, la de Kim Cattrall en el papel de la icónica Samantha Jones. Sin embargo, hay alguien dispuesto a ocupar ese puesto y se lo ha tomado tan en serio que así ha presentado su candidatura en redes sociales. ¿Te imaginas a Heidi Klum como Samantha? Ella sí.

Heidi Klum se postula como Samantha Jones para 'Sexo en Nueva York'

"¿Qué me diríais a una Samantha alemana?", escribía Heidi Klum bajo esta foto-montaje de ella plenamente integrada en el legendario clan de la serie. "Ha sido MUY difícil guardar este secreto pero por fin puedo compartir con vosotros que ¡formaré parte de la nueva temporada de Sexo en Nueva York! No puedo esperar a pedir algunos Cosmos y estrenar un par de Manolos con estas increíbles señoritas (Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon) 💃👠🍸🗽🏙", concluía. Sin embargo, la reina de los disfraces no ha tardado en desmentir la que podría haber sido una bonita noticia.

En Estados Unidos se celebra el Día de los Inocentes en el mes de abril y así lo ha hecho la modelo que, un poco más tarde, lo reconocía con un vídeo bajo la frase: "Era broma 😜😜😜", mencionando de nuevo al reparto original de Sexo en Nueva York y con hashtags como #DíadelosInocentes o #SamanthaSoloHayUnaYEsKimCattrall avalando que estaba tomando el pelo a sus seguidores. Seguidores que, casi con toda seguridad, querrían ver a Heidi Klum en el papel de Samantha Jones.