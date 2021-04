¡Hemos descubierto lo que hace Kate Middleton cuando se compra ropa nueva!

¿Sabes cuando te compras algo que te encanta, piensas que te lo vas a poner enseguida y al final pasan meses hasta que lo llevas por fin por primera vez? Durante ese tiempo, tienes la prenda colgada en el armario ¡incluso con la etiqueta! No, no es que seas un desastre, simplemente estabas esperando al momento perfecto para lucirla. Y tenemos que contarte algo. No te pasa solo a ti, es algo que compartimos la mayoría. Hasta las mujeres de la realeza son capaces de tener sus estrenos un largo periodo hasta que dan con la ocasión de llevarlos. ¿Que por qué lo sabemos? Porque con una de las nuevas adquisiciones de Kate Middleton lo hemos descubierto.

- Todo sobre los bolsos que enamoraron a Meghan Markle y Kate Middleton

El 'chivato' en cuestión ha sido un bolso que la duquesa de Cambridge llevó en el mes de diciembre. Lo recordamos porque, además de estrenarlo el mismo día que llevó un abrigo rojo extra largo, el modelo tiene un nombre muy romántico: Love Letter -o 'Carta de amor' en castellano. Aquel complemento con asa en la parte de arriba firmado por Grace Han no podría parecernos más de tendencia (sobre todo si tenemos en cuenta que todo el street style se está rindiendo a estos minibolsitos). Pero lo que no imaginarías es que el bolso llevaba guardado en el armario de Kate... ¡años!

La reacción de la diseñadora

Por lo que la propia diseñadora ha compartido con la revista HELLO! no había llegado todavía el momento (o el look perfecto, ya que el abrigo también fue un estreno) para que Kate se atreviera a lucirlo. "Recuerdo que fue hace dos años, casi tres, que escogió el modelo Love Letter. Enviamos el bolso a Palacio y desde entonces he estado esperando a ver si lo llevaba viendo las noticias. Así que fue muy sorprendente", declaró la británica nacida en Taiwan. ¡Normal que se quedara en shock al verlo después de que pasara tanto tiempo!

Kate no es la única

Aunque el caso de Kate es el más reciente, no es la única a la que hemos 'pillado'. Todavía nos acordamos de cuando Victoria de Suecia lució su vestido azul de la colaboración de Giambattista Valli con H&M. Y no solo porque llevara una de las piezas de edición limitada que el gigante sueco suele sacar con firmas de pasarela (sobre estas líneas). Sino porque había tardado más de un año en estrenarlo ya que fue en 2019 cuando se lanzó la colección y ella lo lució en septiembre del año pasado.