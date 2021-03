El estilo de Dove Cameron, vestidos románticos VS diseños de alto impacto

No es precisamente una desconocida, si bien para el público más adulto quizá sea menos popular. Dove Cameron aglutina más de 40 millones de seguidores en su perfil de Instagram pero, además de este apoyo por parte de la gente, su trabajo también ha sido de sobra reconocido. En 2018 ganó un premio Emmy en la categoría de mejor actriz de serie infantil por su actuación en Liv y Maddie, la serie de Disney Channel donde interpreta el doble papel de las gemelas Liv y Maddie Rooney. La ficción, estrenada en 2013 y en emisión hasta 2017 convirtió a Dove Cameron en estrella infantil. Con varios discos de por medio a lo largo de estos años (como toda (ex)chica Disney, de Miley Cyrus a Sabrina Carpenter, Dove también canta), ahora la intérprete afronta una nueva etapa profesional y en el horizonte hay un proyecto que promete, y mucho.

La estadounidense protagonizará la adaptación de acción real de Las Supernenas, donde compartirá pantalla con Chloe Bennet y Yana Perrault. La cinta presentará a unas Supernenas veinteañeras y Dove Cameron se pondrá en la piel de Burbuja. No se nos ocurre mejor excusa para repasar el inspirador estilo de la actriz.

Comparte estilista con Anne Hathaway

En su última aparición, en los Premios Nickelodeon Kid's Choice Awards, celebrados el pasado mes de marzo, Dove Cameron ejerció de presentadora en uno de los momentos de la gala. Para la ocasión, optó por un vestido con estampado de rosas firmado por Dolce&Gabbana, un diseño con una parte superior de inspiración corsé con detalles metalizados y una amplia falda con volumen y acabado plisado. El vestuario fue obra de su estilista Erin Walsh, con quien trabaja desde hace años, artífice también de los looks de celebridades como Anne Hathaway, Alison Brie o Lucy Hale.

- El maravilloso y extravagante armario de Anya Taylor-Joy, la nueva promesa de la Gen Z

Primera fila en los desfiles

Desde que saltó a la fama siendo apenas una adolescente hasta el día de hoy, con 25 años, el estilo de Dove ha evolucionado de manera llamativa. Si bien en su última aparición optó por un romántico vestido de flores más próximo, quizá, a las elecciones habituales de una alfombra roja, muchas otras veces ha sorprendido con apuestas alejadas de lo típico. Como referente e icono de estilo, su presencia en las semanas de la moda empieza a ser habitual. La actriz ocupa los primeros asientos en desfiles de firmas como Michael Kors o Carolina Herrera, donde suele sucumbir a clásicos como el traje de chaqueta y pantalón o el vestido de flores, pero siempre llevados a su terreno. Por ejemplo, cambiando la camisa clásica por una camiseta básica para el dos piezas.

Su gusto por la moda se refleja en sus conjuntos de alfombra roja más sofisticados. Como hemos dicho, Dove no solo se conforma con apuestas seguras, es decir, con vestidos con una silueta determinada que sabe que juega a favor de su cuerpo o trajes sencillos con vocación de básicos. La futura Supernena arriesga con mezclas de siluetas holgadas llevadas al extremo, como demostró el pasado año en el marco de la semana de la moda de Nueva York, con pantalones beis y camisa blanca en versión oversize. También se desmarcó de las apuestas más convencionales en una entrega de premios celebrada en Los Ángeles en enero de 2020, con un top de silueta peplum de palabra de honor y una llamativa falda midi con volumen y bordados en el bajo que dio un nuevo aire al dos piezas más tradicional. O en una fiesta celebrada en California semanas antes de la crisis sanitaria, donde acertó de pleno con un traje rojo de alto impacto con aberturas y pedrería.

Como otras compañeras de profesión de la GenZ, Dove Cameron no solo se divierte innovando con los estilismos, también con su look de belleza. La maquilladora Melissa Hernández es la responsable de sus beauty looks más especiales, donde no faltan miradas de fantasía a lo Euphoria ni delineados de ojos a años luz del sobrio eyeliner negro. Sombras iridiscentes, nuevos ahumados y labiales de acabado jugoso son algunas de las apuestas preferidas de la actriz, que tampoco se corta a la hora de cambiar de look y peinado, siempre atenta a las tendencias y a los accesorios capilares clave de cada temporada, de los lazos a las dobles horquillas. Un estilo único para una actriz que promete seguir dando que hablar en esta nueva etapa.