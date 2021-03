Paula Echevarría y el look cómodo de triple tendencia en la recta final de su embarazo

Apenas faltan unas semanas para que Paula Echevarría de a luz a su segundo hijo, el primero junto al futbolista Miguel Torres, pero la actriz no está dedicando este tiempo final a esperar sentada. La vemos hacer deporte, compartir planes en familia... y también seguir manteniendo el estilo que tanto admiran sus seguidores, que en redes superan los 3,4 millones. Hoy, en una visita a su centro de belleza, Paula ha dado una prueba más de que estar embarazada de 8 meses no es impedimento alguno para seguir sus tendencias favoritas, aunque, por supuesto, la comodidad manda a la hora de vestirse en estos momentos.

- Paula Echevarra y Brie Larson unidas por la misma chaqueta 'made in Spain'

El look de triple tendencia de Paula Echevarría

Como buena seguidora de la moda -cuenta incluso con su propia firma-, Paula Echevarría conoce y se atreve con todas las tendencias del momento. En esta ocasión, se ha decantado por dos de las propuestas más vistas del momento: el color lila -en su bolso y en las flores del vestido- y las zapatillas blancas. Pero la verdadera supertendencia que adelanta con este look es la combinación que, en cuanto empiecen a subir más y más las temperaturas, veremos por todas partes: llevar minivestidos con sneakers. La intérprete ha encontrado en este dúo la fórmula perfecta para estar cómoda y no pasar calor -Madrid hoy supera los 20 grados- y, al mismo tiempo, mantener su estilo, algo que no resulta tan sencillo a menos de un mes de dar a luz.

El minivestido ideal para embarazadas

El favorecedor diseño elegido hoy por Paula tiene un corte amplio perfecto para estar cómoda con la barriguita. Además, la manga larga abullonada y el escote en 'V' estilizan la zona superior del cuerpop, mientras que el bajo por encima de la rodilla es idónea cuando queremos que las piernas parezcan más largas y así, por ejemplo, evitar los tacones, tal y como ha hecho ella. Sus zapatillas, sin embargo, sí incorporan algo de plataforma: 5 centímetros, exactamente, según la descripción de la firma a la que pertenecen, Hogan, en su página web. Son el modelo Rebel con detalles en color plata (360 euros) y no es la primera vez que Paula las lleva.

Dos accesorios iguales, dos looks muy diferentes

De hecho, hoy mismo, compartía este otro look en sus redes con esas mismas zapatillas. También el bolso lila -de Pinko- es el que ha llevado a su visita al centro de belleza, aunque lo ha lucido en la mano en vez de cruzado como bandolera. Lo que no tenía nada que ver es la prenda protagonista del estilismos: si aquí la veíamos con una original sudadera college de Bershka a modo de vestido, en la calle ha preferido el minivestido de flores. Dos looks muy diferentes que demuestran la versatilidad de un bolso especial y unas zapatillas blancas.