El truco de estilista con el que Hailey Baldwin convierte una camisa clásica en un top especial

La modelo Hailey Baldwin y su estilista Maeve Reilly forman uno de los dúos de moda más poderosos de la industria. La top y empresaria ha conseguido convertirse en referente de estilo para muchas amantes de la moda, que encuentran en sus conjuntos de calle la inspiración esencial para acertar sin dejar de lado la comodidad y en sus estilismos más elaborados, el escaparate perfecto para fichar las tendencias más prometedoras. En el armario de Hailey se repiten algunas de las firmas más codiciadas del momento pero también hay espacio para marcas asequibles y, de hecho, Zara ha formado parte de sus looks en más de una ocasión. En su último conjunto, visto en el perfil de su estilista, encontramos el truco perfecto para transformar una camisa clásica en un top especial, una de esas prendas idóneas para animar mezclas básicas sin caer en excesos.

"Conjunto para una cita de noche", escribe Maeve junto a la publicación, dejando claro que se trata de un estilismo perfecto para esas ocasiones que implican un código de vestuario más elaborado pero no demasiado excesivo. La prenda protagonista del conjunto es la camisa, una apuesta clásica de acabado satinado y color amarillo verdoso. El truco de estilista que convierte el vestuario en una apuesta de tendencia ganadora radica en la forma de llevar esta camisa. Hailey apuesta por dar una vuelta a este básico al lucirlo dejando al descubierto parte del abdomen. El diseño, de la firma Paris Georgia, se convierte en un top especial al abrir la mitad inferior de la camisa para descubir el ombligo, como si fuera un cropped top. Para que el look no resulte demasiado festivo, Hailey se decanta por unos vaqueros como aliados de la camisa. Unos tejanos cómodos de líneas relajadas de Eytys. Para equilibrar el conjunto, nada mejor que una americana, en este caso un diseño gris de lana con silueta oversize, el corte preferido de la modelo a la hora de elegir blazer. Los accesorios, el bolso Triangle de Bottega Veneta y las sandalias de la firma angelina Femme, ambos en amarillo, proporcionan la pincelada de color ideal para dar la bienvenida a la primavera.

Una fórmula vista en el 'Street Style'

En el Street Style, algunas expertas nórdicas, ya dieron el visto bueno a esta fórmula hace algunas temporadas, cuando las camisas de siempre se empezaron a llevar semiabrochadas, dando un giro de 180 grados a las mezclas habituales. Sin duda, un tip de estilo muy fácil de poner en práctica que sigue la estela de otros mix de tendencia como lucir un vestido sobre el pantalón, llevar las sandalias con calcetines y otros trucos efectivos para dotar al look más simple de un aire innovador y especial sin necesidad de invertir en nuevas prendas.