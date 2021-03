Kylie Jenner se defiende frente a una nueva polémica: ¿solidaridad u oportunismo?

Hay pocas semanas al año en las quelas hermanas Kardashian-Jenner no se vean envueltas en algún tipo de polémica, normalmente originada en redes sociales. En este caso, le ha vuelto a tocar a la hermana más popular (y pequeña) de todas, Kylie Jenner. Además, esta se produce apenas unos días después de que fuera acusada de apropiación cultural por un maquillaje que subió a su cuenta. La diferencia es que, ahora, la joven billonaria sí ha decidido dar explicaciones y no está dispuesta a aceptar lo que todo el mundo piensa al respecto. ¿La razón? Una cirugía a la que tiene que someterse Samuel Rauda, su exmaquillador, tras un duro accidente.

Kylie Jenner pide donaciones para Samuel Rauda y las redes explotan contra ella

Todo empezó cuando se supo que Samuel Rauda, el exmaquillador de la empresaria billonaria, tuvo un accidente que requería una costosa intervención quirúrjica con carácter urgente. Ante ello, Kylie Jenner quiso hacer todo lo posible por ayudar a su amigo y pidió a sus seguidores en redes sociales que ayudaran con donaciones. A tal efecto, la influencer habilitó una recogida de fondos en una conocida plataforma online y esto no sentó nada bien a los espectadores. Por ello, Kylie ha querido desmentir la narrativa surgida en torno a dicha polémica a través de una publicación en la que lo explica todo: "Creo que es importante que aclare la narrativa falsa de la que mis fans me han acusado por dinero, alegando que por qué no pago yo los recibos médicos de mi maquillador", comenzaba.

"Sam no es mi maquillador ahora y, desafortunadamente, ya no somos amigos pero he trabajado con él durante algunos años y creo que es muy buena persona. Vi que mi maquillador actual, Ariel, publicó lo del accidente de Samuel y el portal de recaudación de fondos creado por su familia e inmediatamente le llamé para que me contara qué le había pasado a Sam. Después de tener más detalles sobre el accidente, me metí en el portal en el cual la familia pedía 10.000 dólares. Ya habían acumulado 6.000 así que yo puse 5.000 más para que pudieran alcanzar la cifra inicial y pensé que publicarlo en mis redes sociales haría que tuviera más repercusión por si alguien más se animaba a donar", explicaba. "No sé cómo la versión de los hechos ha cambiado tanto pero su familia se ha puesto en contacto a través de Ariel y están muy agradecidos por todas las donaciones, las oraciones y el amor a Sam".

"Cualquiera que me conozca sabe que hago las cosas desde el corazón e intento ser de ayuda siempre que pueda", escribía en otra publicaciónes. "Manteneos positivos y a Sam y a su familia y cualquier pasando por una situación difícil en vuestra oraciones. Espero que tengaís un día precioso y normalicemos el ofrecer ayuda los unos a los otros", concluía.