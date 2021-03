El pantalón cómodo de la primavera es de pinzas y Kendall Jenner demuestra que es tan versátil como unos 'jeans'

Cuando Kendall Jenner deja de lado los leggings, algo que ocurre muy de vez en cuando ya que sin duda las mallas son una de las prendas más destacadas de su armario, la top no renuncia, en absoluto, a la comodidad. Así lo ha demostrado con su último look de calle, fotografiada disfrutando de un paseo con amigos en Nueva York. En esta ocasión, Kendall ha cambiado la sudadera y las mallas por un conjunto de inspiración masculina muy próximo a las tendencias. Se trata de un vestuario muy alejado de las elecciones habituales de la maniquí, ya que esta vez las prendas holgadas dominan el conjunto en su totalidad.

Una vez más, Kendall ha confiado en la fórmula de estilo más versátil para acertar con looks urbanos: el juego de básicos con apuestas novedosas. La top ha recurrido al chaleco para dar un aire diferente a la clásica camisa blanca. Con un diseño corto de estampado de rayas multicolor, Kendall consigue que el básico más sencillo del armario se introduzca en el conjunto como una prenda de tendencia más. Gracias a esta mezcla extraemos un valioso truco de estilo y es que la camisa, si es en clave oversize, mucho mejor, para potenciar ese aire informal que la top consigue al dejar asomar la parte inferior de la camisa por debajo del chaleco. El chaleco de colores comparte protagonismo con los pantalones, la otra prenda estrella de este look de ciudad. La modelo demuestra que hay vida más allá de los vaqueros y da un respiro a esta prenda comodín con unos pantalones anchos de vestir. Las prendas de inspiración working, como los pantalones de traje, los chinos o los de pinzas, se han colado en el armario desenfadado de muchas amantes de las tendencias, que no dudan en combinar estas prendas con zapatillas.

- Ha llegado el momento de recuperar los vaqueros blancos (y Kendall Jenner sabe cómo llevarlos esta temporada)

Cómo llevar los pantalones de pinzas en un look informal

En el caso de Kendall, ha sustituido los jeans por unos pantalones de pinzas en color verde caqui. Para evitar que el estilismo resulte demasiado sobrio, la top ha introducido pinceladas de color a través del chaleco y un toque de tendencia gracias al calzado. La empresaria dice sí al zapato masculino, aunque en lugar de combinarlo con calcetines blancos como hemos visto en el Street Style, se ha decantado por la sencillez.

Este tipo de pantalones compiten en comodidad con el chándal pero, como es obvio, resultan mucho más versátiles. Lo más típico es integrarlos en conjuntos de vestir, con americana y camisas clásicas, pero como demuestra Kendall con este look, las nuevas vidas del pantalón de pinzas son casi ilimitadas. La línea entre el vestidor working y el informal es cada vez más difusa y la mezcla de estilos se convierte en la fórmula de estilo ganadora para innovar con nuestro look con el mínimo esfuerzo. Esta primavera, ríndete al pantalón cómodo más sofisticado y llévalo con blusas románticas, cropped tops de ganchillo, camisas satinadas... ¡todo vale! Como toque final para completar su conjunto, Kendall ha optado por añadir un bolso de asa corta (su silueta preferida), se trata del modelo OIympia de Burberry, que combina con unas gafas de sol ovaladas y una mascarilla de Skims.