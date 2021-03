Las chicas que más saben de moda también llevan básicos y los combinan así para lograr un 'lookazo'

Las chicas mejor vestidas del Street Style no solo se rinden a las prendas de tendencia. De hecho, para acertar con un look no hay nada mejor que optar por mezclas equilibradas, donde los básicos y los diseños especiales se den la mano con facilidad. En las calles de las grandes capitales de la moda, estilistas, editoras y otras insiders apuestan por combinar el top de tirantes más simple con prendas innovadoras, como la falda de flecos. La camisa blanca más clásica, el polo deportivo versátil o los jerséis de punto de tonos neutros también funcionan como compra comodín con la que construir conjuntos fáciles de llevar pero alejados de la sencillez más extrema. Descubre en el nuevo vídeo de FASHION cómo dar un nuevo aire a tus básicos preferidos sin caer en mezclas complicadas.

