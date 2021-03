Desvelado el poderoso mensaje tras el colgante que llevó Meghan en televisión

A pesar de que su mudanza a Estados Unidos y la crisis sanitaria internacional han provocado que se reduzcan significativamente sus apariciones públicas, es innegable que los duques de Sussex siguen despertando un gran interés entre el público. En las últimas semanas, el matrimonio ha acaparado cientos de titulares gracias a su poléminca entrevista con Oprah Winfrey, pero esta no ha sido la única vez que han aparecido en televisión, y es que apenas unos días antes de mantener esta charla con la icónica presentadora, Harry participó en el famoso Carpool Karaoke de su amigo James Corden. Aunque el príncipe fue el absoluto protagonista del programa, Meghan Markle hizo un cameo a través de videollamada y, aunque fue muy breve y apenas se apreciaba el look, sus fans más avispados no tardaron en identificar el vestido que llevaba. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando hemos descubierto el mensaje que esconde el collar con el cual lo combinó.

En clave asequible

Para esta fugaz aparición, la Duquesa optó por un diseño con cuerpo nido de abeja y mangas estilo puffy de la firma Californiana Velvet Torch cuyo precio era de 24,71 euros. Como era de esperar, no tardó en agotarse, y es que parece que el 'efecto Meghan' sigue tan presente como siempre. Sin embargo, este modelo no fue el único que captó el interés de sus fans, y es que el nuevo collar con el que lo conjugó, rematado por un colgante del mismo tono azul, tampoco se quedó atrás. A pesar de que lo estrenó hace justo un mes, ha sido ahora cuando se ha desvelado su procedencia, así como el mensaje que esconde tras él. Es una pieza de la marca The Class bautizada como The Airelume y valorada en 1.192,31 euros, la cual consta de cadena dorada y una gema de forma trapezoidal.

Más que una joya

La citada piedra es lapislázuli, un mineral muy preciado desde la antigüedad que esconde significados de lo más interesantes. Ya desde la época de los egipcios esta piedra tenía un gran valor, de hecho, se utilizó para la famosa máscara fúnebre de Tutankamon (y Cleopatra recurría a ella para delinearse el ojo). Se dice que atrae la sabiduría, la intuición y la verdad, que aleja los pensamientos negativos y que ayuda a encontrar la paz a aquel que la lleva puesta. De hecho, la propia web de la firma explica que esta gema "ayuda a la autoexpresión la la revelación de la verdad interior", así como que es "especialmente útil para cualquiera que necesite un impulso en la confianza en sí mismo y una conexión más fuerte con su voz interior", algo que encaja a la perfección con el momento que está viviendo actualmente la duquesa de Sussex.

Conexión con Kate

Meghan no es la única de la Familia Real que posee una pieza adornada con este tipo de piedra, y es que su cuñada Kate Middleton ha lucido varias veces una muy similar en las últimas semanas. Se trata de una joya que tardó en ser identificada y que finalmente supimos que pertenece a la firma Astley Clarke. Está valorada en 185 euros y compuesta por una delicada cadena de oro adornada con una pequeña gema del mismo tipo que la de la duquesa de Sussex, aunque más discreta y fiel a su estética minimalista.