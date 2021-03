La primavera del zapato cómodo en 10 diseños muy fáciles de combinar

El Street Style también ha cambiado a lo largo de este último año y, de momento, todavía falta para volver a ver las capitales de la moda repletas de invitadas, no obstante, algunas insiders sí se han dejado ver en el marco de las últimas fashion weeks y no hay mejor excusa para fichar sus looks, esta vez haciendo zoom en el calzado. Encontramos las apuestas seguras del entretiempo (como los infalibles botines negros básicos o las zapatillas blancas), junto con los diseños ganadores de primavera, por ejemplo los modelos tipo kitten heels o los mocasines, presentes una temporada más en la categoría de calzado cómodo. Descubre en el nuevo vídeo de FASHION los 10 zapatos de la primavera más confortables del armario.

