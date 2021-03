La sudadera de punto de Irina Shayk es perfecta para llevar bajo la americana (y cuesta menos de 20 euros)

No es fácil acertar con el vestuario en estos días de entretiempo, cuando tan pronto el sol radiante te obliga a quedarte en manga corta, como las nubes sacar la gabardina del armario para evitar acabar empapada de camino al trabajo. Las dudas de estilo se agolpan en este época del año, siendo el layering o capa sobre capa, la fórmula más efectiva para construir looks rápidos y versátiles. También hay prendas poderosas que funcionan como un comodín perfecto a la hora de construir conjuntos de transición ideales para las últimas semanas del invierno y el comienzo de la primavera. La modelo Irina Shayk ha integrado en su look una de esas apuestas ganadoras. Se trata, además, de una propuesta con sello español que se encuentra rebajada a un precio bastante asequible, sobre todo si tenemos en cuenta los diseños que la top luce habitualmente.

Fotografiada en uno de sus paseos por Nueva York, la top ha apostado por un look rápido que se basa en un juego de básicos muy fácil de replicar. Confirmando, si es que había alguna duda, que el beis es el nuevo color favorito para esos días en los que no sabes qué ponerte, Irina ha elegido un abrigo de cuello vuelto en color crema y lo ha coordinado con unas botas del mismo tono, un diseño de suela dentada por el que ha dejado de lado sus inseparables combat boots. Los vaqueros, de corte recto y con detalles bicolor miran hacia las tendencias, donde esta primavera la categoría denim estará repleta de tejanos cómodos alejados de los básicos a través de contrastes de color, estampados de flores o efectos visuales.

Una sudadera que no es deportiva

Pero centrémonos en la prenda protagonista del look: la sudadera. Como decíamos, se trata de un diseño con sello español ya que se puede encontrar en Mango. Esta sudadera con capucha o hoodie, como se conoce a este tipo de diseños de espíritu informal, se diferencia de las propuestas de estética deportiva ya que se trata de una creación de punto. Además, a diferencia de las sudaderas holgadas que tanto hemos visto en el último año como parte del uniforme de estar por casa, presenta una hechura diferente, no es oversize, aunque tampoco se ajusta al cuerpo como los jerséis de punto entallados. Además de la versatilidad del diseño, lucido por Irina en un conjunto de calle pero apto para integrar, por ejemplo, en un dos piezas como alternativa a la camisa, lo mejor es su precio asequible. En la tienda online de la marca está rebajada de 39,99€ a 19,99€.

Como toque final del look, la maniquí ha vuelto a confiar en By Far, una de sus firmas preferidas a la hora de elegir complementos. Esta vez no ha combinado el bolso con el resto de prendas, como suele hacer con frecuencia, aunque sí ha optado por una tonalidad que funciona muy bien con el beis, el marrón chocolate. Para culminar el vestuario, Irina ha elegido el modelo Miranda, un diseño de piel con asa corta que no nos extrañaría volver a ver en algunos de sus look de calle ya que estas alternativas al bolso shopper son de las preferidas de la modelo, que las lleva casi a diario.