Kaia Gerber y otras 'celebrities' que utilizan la moda para ser solidarias

Con la fuerte vinculación que las celebrities guardan con la industria de la moda, resulta realmente inspirador la forma en la que la usan para contribuir con diferentes ONG del mundo. La última en hacer esto mismo ha sido Kaia Gerber quien, desde hace tiempo, colabora con A Sense of Home, una organización que diseña casa para jóvenes que no han recibido los cuidados necesarios a partir de la donación de muebles y otros trabajos de voluntariado. ¿Cómo contribuye la modelo? Vendiendo pendas de ropa como un par de leggings extrabonitos y favorecedores y, hace unos días, también con esta sudadera cropped en color gris. Sin embargo, la pequeña de Cindy Crawford no es la única celebrity solidaria a través de la moda.

- La preciosa felicitación de Kaia Gerber a su madre, Cindy Crawford, en su 55 cumpleaños

'Celebrities' que ejercen su solidaridad con diferentes ONG a través de la moda

Las hermanas Kardashian-Jenner, sin ir más lejos. Por un lado, Kourtney y Kim Kardashian se dedican a vender ropa, accesorios y zapatos de diseñador para, después, destinar sus beneficios a diferentes causas benéficas. En el caso concreto de esta última, centra sus esfuerzos en una organización llamada The Buried Alive Proyect, que lucha por reformar el sistema judicial estadounidense. También Kendall Jenner, junto a compañeras de profesión con las hermanas Hadid o Kate Moss, aporta su granito de arena. Sin embargo, el grupo de modelos ha decidido ayudar a un hospital infantil de Los Ángeles a través de NHS Charities y la marca de ropa NAACP.

- El bonito gesto de Kim Kardashian con los trabajadores de un hospital en Los Ángeles

En términos del panorama sanitario actual, Ariana Grande, Justin Bieber y Billie Eilish diseñaron mascarillas de tela reutilizables que, además de bonitas y seguras, destinaban sus beneficios íntegros a luchr por la causa. También por la salud, en este caso la de las mujeres, lucha Victoria Beckham. La diseñadora británica lleva unos años aliada con Mothers 2 Mothers, una ONG que apoya a madres con SIDA. Muy parecida es la iniciativa de Jennifer Aniston que donó un total de 16.250 dólares a NAF Clinics, la cual fue creada para atender médicamente y de forma gratuita a mujeres en Estados Unidos. ¿Cómo consiguió dicha donación? Vendiendo un icónico retrato suyo, datado de 1995.

- La moda lanza sus propias mascarillas para luchas contra la COVID: ¿son eficaces? ¿cómo utilizarlas?

Una de las formas más comunes que tienen las celebrities de reunir fondos para cualquier causa es la de vender ropa de diseñador que ya no usan. Eso es justo lo que hace Gwyneth Paltrow desde el año 2009 a través de eBay. La actriz centra sus esfuerzos en ayudar con ello a Robin Hood Foundation, una organización de caridad que lucha contra la pobreza en Nueva York. En el caso de Millie Bobby Brown, que también ha vendido bastantes piezas de firmas de lujo, destina la integridad de los beneficios a Wild at Heart, una ONG que ayuda a perros callejeros y/o abandonados o maltratados. Chloë Sevigny, que también presume de tener uno de los armarios más envidiables del mundo, lo vende a través de The Real Real y colabora con Hetrick-Martin Institute, el cual a su vez ayuda a todo el colectivo LGTBI+.