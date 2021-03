Sarah Jessica Parker brilla con los zapatos-joya en otro guiño a 'Sexo en Nueva York'

Teniendo en cuenta que Carrie Bradshaw ha pasado de ser un mero personaje de ficción a consolidarse como el icono de moda de los 2000 por excelencia, Sarah Jessica Parker ha hecho muy buen trabajo manteniendo su legado de moda. De hecho, parece como si la actriz tuviera un estilo tan similar al del personaje diseñado por Patricia Field que sus supuestos guiños al mismo son constantes en su día a día. Así lo hizo hace poco a través de la americana de brilli-brilli que fácilmente podríamos haberle visto a la protagonista de la serie estadounidense. Pero lo que mejor se le da a la actriz es recordarnos a Carrie a través de su elección de calzado. Justo como ha hecho hoy.

Sarah Jessica Parker nos recuerda a Carrie Bradshaw con los 'no Manolos' más bonitos

En los últimos meses, Sarah Jessica Parker no ha dejado de inspirar a sus fans a través de los zapatos más bonitos y, la mayoría de ellos, de aires 2000's. Que si un par de Mary-Janes, unas botas slouchy y hasta los salones más altos para caminar con Manhattan. Pero, como todo fan de Sexo en Nueva York sabe, no existiría la serie sin una buena dosis de diseños creados por Manolo Blahnik. Los que ha llevado hoy, en homenaje al mismo, ya están causando auténtica sensación entre los fans de icónica serie, los amantes de la moda y, por supuesto, los de los zapatos aunque estos no pertenezcan al diseñador.

Lo mejor de todo es la forma en la que, una vez más, la actriz consolida su peculiar estilo a la hora de combinar prendas y accesorios. Teniendo en cuenta que los protagonistas indiscutibles son los salones estilo mary-jane, con pulsera a mitad del empeine, broche estilo joya y ante color azul pastel, el resto del estilismo no podría hacerle sombra. En este sentido, Sarah Jessica Parke los ha integrado en un look compuesto a base de un dos piezas gris de aires deportivos y, como toque también especial, un chaleco rosa con purpurina. ¿Hay algo más auténtico en lo que a ella y Carrie Bradshaw respecta? Probablemente no.