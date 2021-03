'Eternamente agradecida': Selena Gomez recuerda, cuatro años después, su operación

Los fans de Selena Gomez tienen que estar radiantes de felicidad con la fuerza con la que la artista ha vuelto a las redes sociales y a su trabajo. Tal y como ella misma anunció hace unos meses, tenía muchos nuevos proyectos bonitos y, entre ellos, el lanzamiento de Rare Beauty y unos cuantos singles que ya ocupan las primeras posiciones en la escala musical. Sin embargo, ayer, en el Día Internacional del Riñón, Selena Gomez prestó especial atención al bonito gesto que su amiga tuvo con ella hace cuatro años. De hecho, fue Francia Raisa la que abrió el hilo más comentado de las redes sociales en las últimas horas.

Francia Raisa y Selena Gomez recuerdan el momento en el que la primera donó un riñón a la artista

"Si me sigues desde hace tiempo sabrás que he mantenido en privado el proceso de mi donación de riñón. Sin embargo, creo que he llegado a un momento de mi vida en el que me siento cómoda y segura para hablar de mi experiencia y quiero usar esta plataforma para concienciar sobre las diferentes enfermedades del riñón que afectan a la población", escribía Francia Raisa en las redes sociales hace unas horas. "Aunque yo no he estado afectada personalmente por una de ellas, he visto los efectos de la misma de primera mano y quiero formar parte para educar a otros sobre ello. Así que en honor al Día Internacional del Riñón, hablemos del impacto de las enfermedades de riñón y sobre cómo podemos trabajar para cuidar a aquellos que viven con ellas". Ante ello, Selena Gomez compartió la publicación de su amiga bajo un sencillo perdo claro mensaje: "Gracias por bendencirme. Te estoy eternamente agradecida".

Hace ya cuatro años, en 2017, que la artista de Lose you to Love Me se sometió a un transplante de riñón por complicaciones en la enfermedad autoinmune que padece, lupus. El riñón en cuestión, cedido por su amiga, consiguió mejorar el estado de Selena Gomez y que, a su vez, ella se concienciara más acerca de esta enfermedad. El pasado mes de diciembre, por primera vez, incluso enseñaba la cicatriz resultante de la cirugía, con el mismo objetivo: "Al principio de mi recuperación estuve un poco triste. Ya tienes suficiente con lo que estás pasando y, además, tienes esta especie de presión. No me sentía cómoda con mi cuerpo", escribía. "Pero al mismo tiempo estoy rodeada de las mejores personas, que ven detrás de las cosas en las que nosotros mismos nos encerramos. No estaría aquí si no fuera por esta cicatriz y ahora la miro de otra forma. Me siento una guerrera", concluía.