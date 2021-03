Guía de estilo: los 10 complementos clave de la primavera de 2021

Una nueva temporada, una nueva guía de estilo con los accesorios que definirán los looks de tendencia más apetecibles de la primavera. Ya sabes que el bucket hat o sombrero de pescador se mantiene un año más como relevo de los sombreros clásicos, este año, además, los diseños estampados y de tonalidades vibrantes funcionarán como la perfecta pincelada de color en los looks más sencillos. Los bolsos, desde el tamaño mini al más exagerado, se tiñen también de los colores del momento: mostaza, verde, rosa... Para las chicas clásicas, no faltan los accesorios más típicos, como el capazo, convertido en un complemento de aire urbano gracias a nuevos detalles funcionales, como una asa larga regulable. Descubre en el nuevo vídeo de FASHION este y otros accesorios clave de la primavera 2021.

