¿Quieres parecer más alta cuando llevas pantalones anchos? Copia la sobrecamisa de Lily-Rose Depp

Vestir bien es mucho más fácil de lo que pueda parecer y, aunque a veces ayude, no requiere obligatoriamente invertir en prendas carísimas. Realmente, la clave está en encontrar las siluetas de tendencia que más te favorecen y, para fortuna de todas, las celebrities son expertas en esto. Si hace unos días era Bella Hadid quien revelaba el look de entretiempo ideal para chicas bajitas, ahora Lily-Rose Depp confirma la mejor fórmula de estilo cuando llevamos pantalón ancho. ¿Mides alrededor de 1,60? Entonces copia la sobrecamisa que acaba de estrenar la hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis.

- Miden menos de 1,65 metros y descienden de Hollywood: las nuevas supermodelos

Los wide leg son los pantalones de supertendencia, pero todavía hay chicas que no se atreven a llevarlos porque creen que les quedan mal o les hacen parecer más bajitas. ¡Y nada más lejos de la realidad! Si eliges un modelo de cintura alta, no tendrás ni que llevar tacones, aparte de que son comodísimos: quien los haya probado, te lo podrá confirmar. Además, puedes incorporar algunos trucos al look para potenciar el efecto, por ejemplo, combinarlos con una sobrecamisa como la de Lily-Rose. ¿Qué que tiene este diseño de especial? Un detalle tan sencillo como un cordón para ajustar la cintura y marcarla, rompiendo así la silueta y haciendo que tu cuerpo parezca mucho más largo. Otra alternativa de tendencia podría ser añadir una cazadora corta como cualquiera de esta selección.

El look ideal para el día

La actriz y modelo ha llevado una cazadora de cuero estilo shacket (o sobrecamisa) de la firma Loro Piana. Los grandes bolsillos le aportan una estética utility que está de plena tendencia, mientras que el acabado en piel le da un aire roquero. Por ello es una prenda que podrías llevar en looks de noche, pero también, como propone Lily-Rose, en tus estilismos de día más cómodos, con pantalones wide leg, un bolsito de mano (el suyo es de Hermès) y unas zapatillas (Nike Air Force 1 en su caso).

También de noche

No es la primera vez que Lily-Rose Depp recurre a esta combinación de chaqueta ajustada en la cintura y pantalón ancho. En la premier de Les Fauves, celebrada en París hace dos años, propuso una versión más sofisticada del mismo look, aunque en esa ocasión sí añadió tacones con unas preciosas sandalias doradas. Sin embargo, gracias a la chaqueta entallada y al total look negro -la mezcla que, sin duda, más estiliza-, podría haberlo llevado con calzado plano y seguiría estando igual de elegante y favorecida.