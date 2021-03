Historia de un flechazo: El bolso de asa corta que Kaia Gerber lleva del gimnasio a una cita romántica

A diferencia de otras compañeras de profesión, Kaia Gerber no es demasiado activa en redes sociales, o al menos no utiliza estas plataformas para desvelar aspectos de su vida personal. A falta de alfombra roja y Street Style, en los últimos tiempos el universo digital ha sido el escaparate perfecto para conocer las tendencias a las que se rinden los iconos de estilo más influyentes. Hace poco, por ejemplo, Gigi Hadid mostró un cambio de look al pasar de su melena rubia a una rojo veneciano al más puro estilo Gambito de Dama. Pero en el caso de Kaia, sus apariciones son muy limitadas, por eso los fans del estilo de la top deben conformarse con sus, también escasas, salidas a pie de calle. Paseando por las calles de Los Ángeles o Nueva York, la maniquí confirma que, como ha ocurrido en muchos armarios anónimos, los leggings se han convertido en su prenda comodín. La mayoría de los conjuntos de Kaia respiran un aire deportivo, aunque también hemos podido verla con mezclas urbanas en sus citas con el actor de Euphoria Jacob Elordi. En ambos casos hay un accesorio que se repite, un bolso que la maniquí utiliza de forma recurrente desde hace meses.

El bolso en cuestión es un modelo con guiños a las tendencias, una apuesta de estética minimalista con asa corta (el detalle más repetido en los bolsos más buscados) en color marrón. Se trata del emblemático modelo Ava, de Celine, un diseño que Hedi Slimane, director creativo del sello, rescató el pasado año, siguiendo la estela de otras marcas como Prada o Fendi, que también han recuperado diseños de asa corta e inspiración noventera. Kaia Gerber, protagonista de la última campaña de la casa francesa, lleva varios meses apostando por este accesorio como toque final para sus conjuntos. En las múltiples ocasiones en las que la hija de Cindy Crawford ha sido retratada por los fotógrafos, el bolso destacaba sobre el resto del estilismo. Casi siempre, se trata de conjuntos deportivos. Mezclas cómodas aunque no convencionales ya que la top ha dado el visto bueno a algunas de las tendencias más exitosas de la temporada, como las botas UGG de borrego, que regresan desde el imaginario dosmilero. También dice sí a la fórmula de estilo que divide a las amantes de la moda, es decir, llevar los calcetines por encima de las mallas.

- Comprobado por Kaia Gerber y María Pombo: este es el flequillo cómodo que mejor sienta

Del gimnasio a una cita romántica

Además de en sus looks de gimnasio, donde el bolso demuestra su versatilidad al integrarse a la perfección en este tipo de conjuntos, Kaia también se decanta por este cómodo modelo en ocasiones más especiales. En una de sus escasas apariciones junto a Jacob Elordi, actor de la exitosa serie de HBO Euphoria y la rumoreada pareja de la modelo, Kaia construyó el perfecto look para una cita de noche, cuando buscas un estilismo alejado de lo habitual pero no demasiado elaborado. Con vaqueros, cropped top y una cazadora de cuero, la top recurrió al bolso marrón de asa corta para culminar aquel vestuario y volvió a elegir ese mismo accesorio en otras citas románticas, con minivestidos de entretiempo, faldas, junto a chaquetas tipo bomber...

Sin duda, el bolso objeto de deseo de la temporada debe cumplir algunas características reunidas en este diseño de Celine. En primer lugar, el asa corta para poder llevarlo colgado del hombro; por otro lado, la ausencia de detalles también está presente en algunos de los modelos con mejor acogida del momento, como el bolso Rachel de By Far y por último, las dimensiones intermedias, a medio camino entre los poco prácticos modelos mini y las desproporcionadas creaciones de tamaño exagerado que están proponiendo firmas como Bottega Veneta o The Row.