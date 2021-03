Hay una tendencia que llevaste de niña y, ahora, Kylie Jenner quiere que vuelva

Teniendo en cuenta que la primavera de 2020 no la aprovechamos como nos hubiera gustado, la moda de esta temporada viene pisando con doble fuerza. De esta forma, lo que se hubiese considerado una tendencia al uso en términos normales, ahora es una supertendencia que todo el mundo está deseando estrenar. Una de las corrientes más sonadas es la de la vuelta de los años 2000, a través de vaqueros de tiro cada vez más bajo, escotes palabra de honor, los tank tops blancos y, ahora también, la diadema de tela que acaba de apoyar Kylie Jenner.

¿Es esta la vuelta oficial de las diademas de tela? El clan Kardashian-Jenner dice 'sí'

Como toda nueva moda que accede a la nueva temporada, todavía está en pleno proceso de adaptación. De hecho, es el caso preciso de muchas de las tendencias de los 2000 que, acostumbradas a la estética grunge de los 90, vienen pisando bien fuerte. ¿Nunca imaginaste que querrías volver a tops y vestidos con palabra de honor? Pues probablemente acabes haciéndolo y, de hecho, en combinación con la diadema de tela que ya ha convencido a las Kardashian Jenner, que primero llevó Kim, en marrón chocolate, y que ahora acaba de secundar la pequeña y más popular, Kylie Jenner.

Trucos para llevar la diadema de tela tendencia y que quede bien

Si tú también quieres probar el accesorio de moda que poco a poco va conquistando a las expertas en moda, quédate a leer esto porque es la guía (y la razón) que necesitabas para atreverte. El primer paso, y más sencillo, es llevarla como acaba de hacer Kylie Jenner, con la melena totalmente suelta. Si te apetece añadir unas ondas suaves y peinar el pelo hacia atrás antes de ponértela, el resultado es mucho más chic. Las más atrevidas, como Kim Kardashian, preferirán apostar a lo grande y unirla a un semirecogido bien alto y pulido. Además, si haces que combine con el resto de tu look, en versión monocolor, será mucho más fácil acertar. ¿Te apuntas? No digas que no porque... sabes que la moda, casi siempre, ¡termina por convencerte! 😉