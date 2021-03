Los pendientes 'kitsch' que han unido a Rosalía con los Beckham

Es una de nuestras artistas más internacionales y una de las cantantes más influyentes del momento. Que cada uno de sus looks se convierte en los más comentados es algo, a todas luces, comprensible, especialmente si tenemos en cuenta lo llamativos que suelen ser. Lo que no esperábamos es que una de sus elecciones estilísticas la conectara con esos grandes referentes de la moda que son los Beckham. Sin embargo, hace pocas horas Rosalía compartía unas imágenes con un look muy sencillo y de tendencia que incluía unos pendientes de una firma que también ha llevado Mia Regan, la novia de Romeo Beckham.

- Rosalía llega a Hollywood: ¿qué estrella se habría fijado en su armario 'made in Spain'?

Suéter beige, vaqueros vintage, zuecos con tacón de madera y labios rojos; Rosalía no ha necesitado más para conseguir un look de lo más inspirador de cara al entretiempo, además de adelantar que esos zapatos de estética hippie volverán esta primavera. Pero ninguno de esos elementos ha sido el que ella ha querido destacar en sus historias, sino que donde ha hecho énfasis ha sido en sus pendientes. "La más dura haciendo joyas se llama @safsafu", escribía sobre un primer plano de los mismos, el diseño Lady Love Earrings de esa firma parisina creada en 2016 por Safu Seghatoleslami y con producción en Italia.

Formados por un cristal de Swarovski rojo en forma de corazón dentro de una pieza de resina transparente y una perla barroca natural, los pendientes de Rosalía pueden comprarse en la página web de Safsafu por 210 euros. La diseñadora se refería a Rosalía como "La Reina" en sus redes, donde, además de sus diseños e inspiración, comparte las fotos de celebrities e influencers con sus coloridas joyas de estilo kitsch. Entre ellas, los españoles Pelayo Díaz, Alba Galocha y María Bernad, la cantante Dua Lipa... y una de las chicas más integradas en la familia Beckham, Mia Regan.

- ¿Buscas ideas para el cumpleaños de tu novio? Copia la felicitación de Mia Regan para Romeo Beckham

La novia de Romeo Beckham cuenta en su joyero con el pendiente Maneki Neko, un diseño en forma de aro semiabierto decorado con un divertido charm de un gato japonés. Como todas las piezas disponibles en la página web, donde se vende por 105 euros, el pendiente de Mia Regan cuenta con un diseño muy original y colorista; un estilo que la nuera de Victoria y Beckham adora para sus joyas, como puede verse en otros modelos que suele lucir: pendientes con forma de cerezas, anillos de metacrilato coloristas, cadenas gruesas... Un estilo de joyas que, realmente, también podríamos imaginar en los looks de Rosalía. ¿Se repetirá la conexión?