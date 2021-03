Hailey Baldwin y los vaqueros de tiro medio para chicas que no quieren pitillos pero tampoco 'jeans' anchos

Dentro de la categoría denim es fácil encontrar diseños que juegan a favor del cuerpo. Hay algunas apuestas, como los tejanos con cintura paper bag que sientan bien a cualquier figura, mientras que hay alternativas, como los jeans de tiro bajo que pueden acortar de manera visual la longitud de las piernas, por lo que si se busca alargar el cuerpo no es una opción a tener en cuenta. En el extremo contrario encontraríamos los modelos de talle elevado, la apuesta ideal para proporcionar un aire esbelto. A medio camino entre estos dos modelos, el de low rise y el alto, está la opción más versátil, los pantalones de tiro medio, una prenda que ha convencido a la modelo Hailey Baldwin, siempre amiga de las mezclas relajadas en sus looks de calle.

Paseando por las calles de Los Ángeles, la top ha vuelto a reafirmarse como uno de los iconos de estilo más influyentes del momento. Con un conjunto sencillo integrado por dos básicos poderosos (vaqueros y camiseta blanca), Hailey da un twist a una combinación atemporal y muchas veces previsible. La maniquí, que ha vuelto de manera puntual a la pasarela de la mano de Moschino, consigue que esta mezcla convencional resulte del todo especial gracias a dos trucos de estilo muy fáciles de poner en práctica. Por un lado, Hailey ha optado por unos vaqueros de tiro medio con efecto desgastado en la pernera, donde se aprecia una tonalidad más clara que crea una sensación de volumen, un detalle perfecto para chicas que buscan acabar con la rectitud y potenciar las curvas. El diseño juega a favor del cuerpo y, además, gracias al bajo doblado alarga de manera visual la longitud de las piernas, como ocurre con cualquier pantalon cropped. Además de acortar el bajo, la modelo también ha optado por un top que deja al descubierto el abdomen, una alternativa algo más informal de la camiseta de siempre.

Hailey y su estilista Maeve Reilly, un tándem insuperable

El conjunto, creado por su estilista Maeve Reilly, se completa con unos zapatos masculinos tipo Oxford de Dr. Martens, el diseño de tendencia por el que Hailey olvida, de manera temporal, sus recurrentes zapatillas. El abrigo de corte clásico y silueta oversize, firmado por la diseñadora polaca Magda Butrym, funciona como contrapunto del juego de básicos, sumando dosis de sofisticación a un vestuario relajado de espíritu urbano. Como toque final, la top se rinde a una de las tendencias en gafas de sol más prometedoras de la nueva temporada con un modelo de Saint Laurent de cristales anaranjados. El resultado, uno de esos looks sencillos pero no simples con los que Hailey Baldwin ha conseguido convertirse en uno de los referentes de estilo más inspiradores. Tanto es así, que proximamente colaborará junto a su estilista Maeve Reilly en una serie de clases virtuales donde se compartirán trucos de estilo y desvelarán cómo trabajan juntas a la hora de crear esos looks de calle o alfombra roja tan comentados. El evento, cuyas entradas ya están a la venta, se celebrará el próximo 13 de marzo y contará con la participación del público ya que la audiencia podrá hacer preguntas a las dos expertas en moda. Un tándem de estilo que sin duda seguirá construyendo looks para el recuerdo.