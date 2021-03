La chaqueta de cuero de Irina Shayk o la alternativa formal de las cazadoras 'biker'

En uno de sus ya tradicionales paseos junto a la pequeña Lea por las calles de Nueva York, Irina Shayk ha desvelado a golpe de look dos alternativas perfectas para dos básicos imbatibles: el pantalón vaquero y la cazadora de cuero. La modelo ha vuelto a la pasarela (virtual ) en el marco de la semana de la moda de Milán, participando en el desfile de Versace, donde compartió protagonismo con Gigi Hadid y su nueva melena pelirroja y se convirtió en el centro del Street Style con un conjunto off dutty donde no faltaban los básicos, como el cárdigan de punto azul celeste. En su último look, sin embargo, ha reafirmado su gusto por las tendencias menos convencionales. Como suele ser habitual en sus conjuntos urbanos, la top se ha decantado por las mezclas relajadas y cómodas pero alejándose de las apuestas más previsibles.

Protegida siempre con mascarilla, Irina ha apostado por unos pantalones estampados como prenda protagonista del estilismo. Se trata de un diseño vaquero en color blanco con un atípico estampado animal. En sus últimos looks, la maniquí ya había dado pistas de su gusto por el animal print más especial. Ni leopardo ni serpiente, Irina ha sucumbido en sus últimas apariciones al print de cebra para animar los conjuntos menos elaborados, pero esta vez ha ido más allá eligiendo un estampado de vaca aprobado en la pasarela por firmas como Off White o Michael Kors. Teniendo en cuenta que los pantalones son bastante llamativos, y con el objetivo de evitar una combinación demasiado arriesgada, la top ha optado por completar el look jugando con los básicos. Sudadera con capucha en color negro y botines cómodos de estética atemporal funcionan como los perfectos aliados de estos originales pantalones.

- Copia esta combinación a Irina Shayk y ahorrarás mucho tiempo frente al espejo

Alternativa formal a la 'biker'

El abrigo es la otra gran pieza protagonista de este look de entretiempo. Si el pantalón funciona como el relevo idóneo para esas chicas amantes de las tendencias y cansadas de los vaqueros clásicos, el abrigo de cuero puede ser una buena alternativa a la cazadora de piel. Si te gustan los diseños de (efecto) cuero pero consideras que las recurrentes chaquetas tipo biker son demasiado informales para el día a día en la oficina, siempre puedes apostar por un diseño como el de Irina Shayk. Esta propuesta perfecta para las primeras semanas de primavera presenta una silueta clásica que recuerda a la gabardina más convencional, un básico más próximo al armario de vestir pero que funciona también en looks desenfadados, como demuestra Irina con este estilismo no apto para tímidas.

No es la primera vez que la maniquí se dencanta por un abrigo de estas características. De hecho, hace unas semanas estrenaba un diseño de efecto cuero también de largo midi y en color negro. Este tipo de apuesta, bautizada como "abrigo Matrix" por su parecido con el diseño que llevaba el protagonista de la popular trilogía de ciencia ficción, es una compra clave del armario de primavera. La versatilidad del abrigo de cuero largo queda demostrada cuando Irina lo combina incluso con chándal y sudadera, por lo tanto ya sabes en qué invertir si buscas completar el armario de transición a la primavera con creaciones algo más formales que la cazadora de cuero.