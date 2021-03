Tamara Falcó estrena la versión primaveral de su 'pantalón mágico'

Todas tenemos algunas prendas favoritas, generalmente porque nos resultan cómodas, fáciles de combinar y favorecedoras. Y está claro cuál es el pantalón de tendencia preferido de Tamara Falcó: los diseños acampanados. Desde que ganara MasterChef Celebrity 4 hace casi un año y medio, la diseñadora lo ha llevado en muchas ocasiones, y la mayoría de ellas, muy especiales. De hecho, fue el pantalón que eligió para su presentación oficial como ganadora del programa de cocina. Ahora, a escasos días de cambiar de estación, Tamara ha compartido un look protagonizado por la versión primaveral de ese diseño, el pantalón campana blanco.

"Valentines Day every day 🤍💗❤️" ("San Valentín todos los días"), escribía la diseñadora como título de esta bonita imagen en la que posa con unos globos en forma de corazón y uno de sus mejores looks de las últimas semanas, una combinación perfecta para el entretiempo. Con un suéter beige (de Bash Paris) y un pantalón acampanado de color blanco (de Zara), Tamara confirma que el total look en tonos claros será, una primavera más, tendencia. Pero además revela el toque de color más original para esta propuesta: mostaza, el tono que ha elegido para sus zapatos de tacón.

Las claves para que un pantalón blanco estilice al máximo

Gracias a la pata de elefante, el taconazo de sus stilettos queda oculto, con lo que se consigue un efecto piernas infinitas que se potencia al ser un pantalón de cintura alta y combinarlo en un look monocromático. Tres trucos de estilista con los que el pantalón blanco, que a veces no sabemos cómo llevar o creemos que no nos estiliza, sienta genial. Además, al llevar el suéter por dentro de la cinturilla, centra la atención en esa zona y consigue un contraste entre la cadera -más ajustada- y la campana del bajo que equilibra mucho las curvas.

Su pantalón de la buena suerte

Si en esta ocasión ha elegido un pantalón campana para celebrar el amor, sea el día que sea, en otras citas anteriores también ha apostado por esta silueta que le favorece tanto. Decíamos que la llevó en la presentación como ganadora de Masterchef, pero también en un plan muy familiar e igualmente especial, un concierto de su hermano Enrique Iglesias en el WiZink Center que tuvo lugar a finales de 2019, o en su plan de San Valentín con su novio, Iñigo Onieva. En esas ocasiones optó por modelos en negro, pero de cara a primavera, parece que el pantalón campana blanco será su nueva elección.