El look más fácil de Rosalía o cómo dar un nuevo aire a tus vaqueros de siempre

Si creías complicado construir un look informal en base a unos vaqueros y sorprender, el último estilismo de Rosalía te hará cambiar de idea. Como sabrás si eres seguidora de las tendencias, este invierno el denim on denim (es decir, integrar varias prendas vaqueras en un mismo look) se ha consolidado como la fórmula de estilo perfecta para chicas que no tienen mucho tiempo y siempre llevan jeans. La cantante se ha rendido a la combinación más sencilla con un conjunto alejado de las propuestas habituales. Si hace unos días podíamos verla con una versión renovada del slip dress más sexy en su actuación en Saturday Nigh Live, donde interpretó la canción La noche de anoche junto a Bad Bunny, ahora la catalana se ha decantado por una mezcla urbana de lo más inspiradora, perfecta para que tus vaqueros de siempre parezcan nuevos.

En una imagen compartida en sus redes sociales, la artista ha vuelto a demostrar su pasión por la moda al apostar por un total look vaquero. El conjunto está formado por una cazadora denim de estética atemporal y unos vaqueros rectos con dobladillo en el bajo y bolsillos laterales que hacen un guiño a una de las tendencias más prometedoras de la temporada en la categoría de jeans. Con el cabello recogido en un moño alto que dejaba caer dos mechones rizados enmarcando el rostro, Rosalía ha completado el vestuario con unos originales botines de Maison Margiela. Se trata de un modelo en negro de aspecto satinado y puntera cuadrada (ya sabes, este detalle permanecerá presente también en el calzado de primavera-verano) con un llamativo tacón cuadrado. Sin llegar a ser planos, podríamos incluir este calzado dentro de la categoría de zapato confortable ya que el grosor del tacón potencia la comodidad. Además de la puntera cuadrada y el exterior satinado, lo más llamativo del diseño está precisamente en el interior del tacón. Rosalía ha mostrado un detalle de la propuesta, donde se puede ver una rosa y un cigarrillo dentro de estos tacones transparentes.

- Rosalía llega a Hollywood, ¿qué estrella se habría fijado en su armario 'made in Spain'?

Las infinitas posibilidades del 'denim on denim'

En el caso de Rosalía, ha optado por restar sencillez al denim on denim con estos extravagantes botines, pero en la pasarela hay otras combinaciones que subrayan las casi infinitas posibilidades de esta fórmula de estilo. Por ejemplo, en el desfile de Balmain para esta primavera-verano 2021, Olivier Rousteing se decanta por mezclar cazadoras con hombreras afiladas con vaqueros ajustados de bajo acampanado. Por otro lado, en la temporada PV 2020, Celine optó por un total look vaquero de inspiración working, es decir, apto para ir a trabajar, al añadir una americana clásica al mix de camisa tejana y jeans. Esta combinación de básicos ofrece una versatilidad tan poderosa que te permitirá acertar de lunes a domingo con el mínimo esfuerzo.