Bolsos extravagantes y todas las sandalias de tendencia: Kylie Jenner abre (parte) de su vestidor

Cada vez que Kylie Jenner muestra su vestidor, o mejor dicho, una parte reducida de su amplio armario, las redes enloquecen. La empresaria es una gran amante de la moda y se rinde a todas las tendencias, de las más convencionales a las más extravagantes. En los looks que comparte en sus redes sociales no faltan las zapatillas objeto de deseo más codiciadas ni los diseños más arriesgados de firmas como Givenchy, Bottega Veneta o The Attico, que lleva cuando deja de lado las cómodas mallas de Skims, la firma de su hermana Kim. En su última imagen publicada, Kylie ha vuelto a desvelar parte de su vestidor, en concreto una zona dedicada a los bolsos y zapatos. Y a juzgar por la fotografía no tiene nada que envidiar al armario de Chiara Ferragni, donde los bolsos más buscados se acumulan en las estanterías.

En una imagen que ya alcanza los dos millones de me gusta y casi 7.000 comentarios, Kylie ha mostrado algunos de sus bolsos y zapatos más especiales, una instantánea llena de color con la que la empresaria refleja la cuenta atrás para la nueva estación. "13 días para primavera", ha escrito junto a la fotografía. Si te gusta la moda y estás al tanto de las novedades en materia de bolsos y zapatos, seguro que ya has identificado algunos de los diseños que forman parte del inmenso guardarropa de la pequeña de la familia Kardashian. Recordemos que Kylie Jenner tiene algunos diseños de coleccionista, no solo inaccesibles por su elevado precio, sino porque hay muy pocas ediciones de los mismos. Además de la imagen compartida en su perfil, ha publicado un story donde ha explicado que está "reorganizando" esta parte del vestidor y donde se pueden apreciar más modelos de bolsos y calzado, aunque por supuesto no aparecen todos los que tiene.

Todas las tendencias de la primavera

A la hora de ordenar esta colección, Kylie ha apostado por distribuirlos en baldas, una manera vistosa de mostrar todos los modelos. Entre los diseños que se pueden ver hay varias creaciones de Bottega Veneta, como decíamos anteriormente una de sus marcas preferidas en la actualidad. Igual que Hailey Baldwin o Rosie Huntington-Whiteley, Kylie también se ha rendido en las creaciones de Daniel Lee para la casa italiana. Las sandalias de puntera cuadrada, un hit de estilo también en la nueva temporada, junto con las sandalias de rafia o el modelo blanco acabado en punta pertenencen a esta firma. The Attico, el sello fundado por Giorgia Tordini y Gilda Ambrosio, también se ha colado en su armario a través de algunos modelos de acabado iridiscente y las sandalias de tacón cómodo Devon que ya habíamos visto en un look de Hailey Baldwin.

Los bolsos tampoco pasan desapercibidos. De sobra conocida es la afición de Kylie Jenner por coleccionar bolsos de Hermès y, si bien en las imágenes solo aparece una parte mínima del vestidor, se pueden observar varios modelos diferentes y muy coloridos de los emblemáticos Birkin y Kelly de la casa francesa. La diseñadora Judith Leiber, conocida por sus extravagantes apuestas, es otra de las preferidas de la empresaria y la artífice detrás del bolso de mano que emula un fajo de billetes o el que se inspira en la carroza de Cenicienta. Un escaparate inigualable donde encontrar todas las tendencias de la temporada, y mucho más.