De Paula Echevarría a Brie Larson, el fenómeno 'made in Spain' que triunfa en el mundo

Ya nos hemos dado cuenta de que hay una prenda con la que Paula Echevarría parece sentirse más a gusto que nunca durante la recta final de su embarazo: la sudadera. Y es que el diseño oversize está también entre los básicos preferidos de otras premamá como Chiara Ferragni. Aunque, dentro de que la prenda deportiva aparece con frecuencia en sus últimos looks, la asturiana no se limita al recurso fácil de combinarla con un pantalón a juego como si fuera a ir al gimnasio. Como una de las mejor vestidas del país, no nos decepciona encontrando siempre giros sorprendentes para lucirla con mucho estilo. Y es que no en vano es una de las que ha puesto de moda el binomio sudadera + americana, mix que puede parecernos raro de primeras pero del que ha conseguido enamorarnos. Y no es la única encargada de hacerlo, también una estrella internacional, Brie Larson (aka Capitana Marvel) se ha sumado a la tendencia de la española llevándola de la misma manera.

- La chaqueta multicolor de Paula Echevarría, la prenda comodín para llevar más allá de la primavera

Ahora tenemos que darte una buena y una mala noticia. La buena es que hemos encontrado de dónde es: de Mango y cuesta 69,99 euros. La firma española que, junto a Zara, más celebridades internacionales colecciona como clientas. ¿La mala? Que si te encanta y quieres hacerte con ella, te va a tocar esperar. Nos hemos adelantado para buscarla en la tienda online y está completamente agotada (aunque si tienes suerte puedes conseguirla en algunas tiendas físicas). Nuestra teoría es que, al tratarse de uno de los estrenos de la temporada, muy pronto repondrían tallas y podríamos hacernos con el modelo made in Spain que unió los armarios de Paula y Brie.

Un básico evergreen

¿Que por qué esta americana ha enamorado a dos mujeres con estilos tan diferentes? La prenda, que ha sido bautizada como Cecilia, lleva un cierre cruzado y doble botonadura. Además, la solapa o los bolsillos de ribete son otros detalles que hacen que sea el típico diseño atemporal que podremos reciclar temporada tras temporada. Y que no te engañe que forme parte de las novedades, también en primavera tienes carta blanca para lucir diseños de este estilo. Otro detalle que nos gusta es que forma parte de la selección más sostenible de la firma.

Para salir a la calle o teletrabajar en casa

También nos hace mucha ilusión que, a la hora de combinarlo, hayan pensado en una forma tan parecida de integrar la americana. Paula apostó por un chándal de Primark dejando que fuera la estética deportiva la protagonista. De ahí que rematara la mezcla con una gorra, zapatillas de cordones y una mochila. Por su parte Brie lució la chaqueta con el mismo conjunto en marrón que proponen de la propia firma y también sneakers a tono. ¿Nuestra conclusión? Que estamos ante una mezcla súper cómoda que podemos añadir a la lista de looks con estilazo para salir de casa o teletrabajar.