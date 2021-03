Tu icono de estilo en 2021 también se llama Megan, pero no es Meghan Markle

¿Sabrías decir qué tienen en común Irina Shayk, Phoebe Dynevor, Kendall Jenner, Ana de Armas o Blake Lively? Que, además de triunfar en sus respectivas profesiones, han pasado a convertirse en nuestros iconos de estilo favoritos. No ya solo por los lookazos que llevan a galas o eventos (¡queremos que vuelvan más alfombras rojas!), también en su día a día nos sorprenden con combinaciones de las que tomamos nota para versionar a nuestra manera. Y, por lo que estamos viendo, parece que las reinas del street style podrían crear un puesto nuevo para una actriz que, aunque ha tenido sus idas y venidas con el armario, estaría dispuesta a reconciliarse con las tendencias y ganarse los aplausos virtuales de sus fans. Hablamos de Megan Fox, por supuesto, quien se ha abierto paso este último mes a base de combinaciones dignas de Semana de la Moda Pero, ¿a qué se debe el cambio en el vestidor de Megan? Pues es un rumbo nuevo cuya 'culpable' es Maeve Reilly.

¿Que de qué te suena tanto este nombre? Nosotras te lo decimos, porque es la estilista de Hailey Baldwin, quien se ha encargado de que la maniquí sea responsable de muchos de los fenómenos del street style. Así que, si tenemos en cuenta que cada vez que la modelo sale de casa, su look se convierte en viral, no tenemos dudas de que Meghan va a seguir sus pasos. Aun así, son claras las diferencias entre una y otra. Mientras que con su clienta más antigua, Maeve apuesta por dejar salir su personalidad deportiva, el reto de Megan ha sido matizar su gusto por la estética dark.

'Adiós' a su antiguo (y oscuro) armario

Vamos, que Megan Fox es una amante de los looks góticos, los tonos oscuros y los maquillajes muy marcados. Pero Maeve no ha tenido problema en encontrar el punto medio entre el gusto de su nuevo fichaje y las tendencias (atenta porque vas a flipar con el resultado). El amor por la paleta de negros se ha traducido en juegos de texturas usando prendas de efecto cuero como las que ves debajo de estas líneas. Al añadir un par de taconazos, tenemos un look que nos imaginamos para todo: tardeo con las amigas, una cena elegante o incluso una cita especial.

Elegancia sí, atrevimiento también

Y es que la elegancia que Megan podría tener como asignatura pendiente de estos últimos años en los que prácticamente ha salido siempre uniformada con pantalones deportivos anchísimos a excepción de los eventos (donde los encajes, los cortes mini o los escotazos y aberturas cut out extremas eran sus apuestas favoritas) han pasado a mejor vida. Con su nueva estilista, la actriz se ha lanzado a experimentar con las tendencias sin dejar de lado su personalidad más atrevida, la diferencia es que ha llegado a un equilibrio que no solo nos parece a la última, sino que ya está empezando a dar titulares de moda como los de Hailey.