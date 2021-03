El pantalón de primavera de Bella Hadid es sexy, elegante y tan cómodo como un chándal

La sastrería femenina actual mira hacia las tendencias y esto se traduce en prendas con siluetas anchas y cómodas. Los nuevos dos piezas de chaqueta y pantalón no tienen nada que envidiar al pijama y la ropa de estar por casa en materia de confort. El traje oversize, presente en el armario desde hace ya varias temporadas gracias a firmas como Marc Jacobs, Valentino o Alexander Wang, ha reforzado su presencia en los últimos tiempos, gracias al auge del estilo comfy, que no siempre se identifica con mezclas informales. La modelo Bella Hadid siempre apuesta en sus looks de calle por alternativas de hechuras holgadas y, en este sentido, el pantalón de vestir, un diseño con estampado de raya diplomática, se ha convertido en protagonista de su último estilismo, fotografiado en las calles de París.

La modelo, inmersa en las semanas de la moda, se encuentra ahora en París, donde ha desvelado a pie de calle uno de esos looks inspiradores que las tops llevan cuando se bajan de la pasarela. En este caso, como decíamos, Bella ha cambiado los vaqueros por un pantalón de traje de raya diplomática. Se trata de un diseño marrón chocolate de tiro alto y pernera ancha cuyo bajo se alarga hasta cubrir las zapatillas. Esta estética relajada sigue la estela de los pantalones de primavera que más veremos en los próximos meses, creaciones cómodas que resultan mucho más fácil de combinar de lo que parece. El print de rayas de la prenda, además, también hace un guiño a las novedades ya que este sofisticado dibujo empezó a verse en las colecciones Otoño-invierno 2020 de firmas como Max Mara, Louis Vuitton o Dolce&Gabbana, marcas que adelantaron el éxito de las rayas más clásicas, alejadas de los looks sobrios y formales gracias a las fórmulas de estilo rompedoras abanderas por iconos como Bella Hadid.

- Haz como Bella Hadid y apuesta por el chaleco vaquero para que tus camisetas de siempre parezcan nuevas

El pantalón elegante y sexy más buscado

La top combina los pantalones con una original americana que integra un exterior liso marrón chocolate y un forro interior de rayas blancas. La estética monocolor del conjunto se mantiene también en las zapatillas, el modelo Air Jordan 1 x Travis Scott, un exclusivo y codiciado diseño. Potenciando esa imagen desenfadada, Bella ha optado por enfatizar el contraste de estilos al añadir al traje un jersey cropped de cuello vuelto y estampado de rayas horizontales en tonos azules y morados. Como accesorio, la maniquí ha completado el vestuario con unas gafas de sol de montura redondeada, el bolso de asa corta Pochette de Louis Vuitton y sus inseparables anillos de colores de La Manso, la marca española que ha conquistado a celebrities como Dua Lipa o Kylie Jenner con sus vistosas creaciones. El pantalón de traje, junto con los diseños de pinzas, los chinos y otras alternativas propias de la categoría de prendas de vestir, ha irrumpido este año en los conjuntos urbanos más especiales, confirmándose como una prenda versátil capaz de construir looks en clave sexy, pero también elegantes.