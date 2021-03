La ropa 'homewear' más favorecedora y un mensaje poderoso en el nuevo proyecto de Blanca Suárez

El último proyecto profesional de Blanca Suárez no tiene que ver con el cine, esta vez la actriz se ha puesto delante de las cámaras para protagonizar una campaña y expresar un poderoso mensaje. La protagonista de El verano que vivimos une fuerzas con la firma Etam en una campaña que reivindica la libertad de las mujeres a la hora de alejarse de todo tipo de etiquetas. Mostrando su lado más natural, la actriz posa con la ropa cómoda más apetecible de la temporada, donde no faltan los kimonos de flores o la lencería especial. Bautizada como Libre de Etiquetas, la iniciativa tiene como objetivo "celebrar la diversidad y la expresión individual por encima de todo", explican desde la marca.

Blanca Suárez, que lleva años en el foco mediático, ha tenido que enfrentarse en ocasiones a etiquetas negativas acerca de su cuerpo o su personalidad, por eso nadie mejor que ella para poner cara a la campaña, que llega unos días antes del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. "Me he sentido muy valorada por mi talento, pero también me ha sorprendido a veces que se le daba mucho peso al físico", explica sobre su experiencia estos años como actriz. La idea de la campaña es que cada cual se acepte tal y como es, sin etiquetas, y este mensaje está muy presente en el día a día de Blanca, que en declaraciones a Etam apunta que "cada día que me levanto practico el mirarme al espejo, el aceptarme y el gustarme".

Nuevos proyectos en cine y televisión

En la agenda profesional de Blanca Suárez no faltan los proyectos. Además de esta iniciativa junto a Etam, la intérprete ha rodado una nueva serie, Jaguar. En la ficción de Netflix, ambientada en la España de los años sesenta, compartirá pantalla con Adrián Lastra y Óscar Casas y se pondrá en la piel de Isabel Garrido, una superviviente del campo de concentración de Mauthausen que sigue la pista del hombre más peligroso de Europa. Además, volverá a ponerse bajo las órdenes del director Álex de la Iglesia, con quien trabajó en El Bar, en la comedia El cuarto pasajero, en fase de rodaje.