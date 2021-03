Consejos de estilista: qué debes tener en cuenta antes de comprar unos vaqueros

La célebre frase que se atribuye al legendario Yves Saint Laurent sintetiza a la perfección el éxito de los vaqueros como prenda básica de alcance transversal. Entre los logros del modista argelino destaca la reinvención del esmoquín para la mujer o el furor por la chaqueta sahariana, sin embargo, su mayor lamento fue "no haber inventado los vaqueros". Los tejanos, presentes en el armario de madres, hijas e incluso algunas abuelas, es una de las pocas prendas que consigue conquistar a todo tipo de público y posiblemente por ello, una de las más vendidas. Pero, ¿qué hay que tener en cuenta para encontrar el par de jeans perfecto? Hablamos con diferentes expertas para que en tu próxima compra te lleves el par de vaqueros ideales.

1. Lo primero, la calidad del tejido

Silvia Zamora, fundadora de la marca de vaqueros made in Spain Lia Jeans, sostiene que lo primordial es la calidad del denim: "Es importante que sea elástico en su justa medida, para que se ajuste perfectamente a nuestra figura y nos permita capacidad de movimiento, sin que se deforme con los lavados. Los vaqueros son una prenda de mucho uso y es importante que se adapten a tu figura, sea el estilo que sea. A día de hoy existe un jean perfecto para cada mujer, gracias a la evolución de los tejidos y la variedad de modelos".

2. ¿Son versátiles? Si no los vas a usar mucho, déjalos

El proceso de fabricación de los vaqueros lleva consigo un alto impacto ambiental. Su huella hídrica se sitúa entre los 2.000 y más de 3.000 litros de agua por cada par de vaqueros, según un estudio elaborado por la Universidad Politécnica de Madrid con el apoyo de la Fundación Botín y su Observatorio del agua. Además, la fase de acabado de los tejanos también puede ser altamente contaminante. Por eso, cuando compramos unos vaqueros, debemos asegurarnos de que no van a acabar guardados en el armario hasta que te olvides de ellos, hay que apostar por compras de calidad y duraderas, pero también versátiles. En este sentido, lo mejor es elegir opciones que, además de ser favorecedores, resulten fáciles de llevar. La estilista María Parra apunta en esta dirección: "Para mí es esencial que pueda usarlos todos los días, con zapatillas Converse o con tacones. Por eso, creo que más allá de las tendencias, debemos saber qué es lo que nos queda bien y lo que más vamos a utilizar". Además, matiza, "es indispensable que tengan un buen patrón, no todos los vaqueros son iguales ni todas las marcas".

3. Dos trucos prácticos si los vas a comprar 'online'

Desde Capitán Denim, la firma española especializada en prendas vaqueras sostenibles (producen en una fábrica de Albacete y utilizan tejidos compuestos de materias recicladas que fomentan la circularidad y usan nuevas tecnologías de acabado como la micronebulización (Eco Finish) y el Laser Finish que permiten el ahorro de agua, energía y químicos), apuestan por un truco muy práctico a la hora de hacernos con unos jeans vía web. Ahora que el consumo online se ha disparado (según datos desarrollados por la empresa de investigación de mercado Kantar, se prevee que en 2021 tres de cada cuatro personas compren por Internet), conviene tener en cuenta cómo acertar con unos vaqueros si no te los vas a probar. "Cuando alguien nos llama o nos escribe por redes, siempre le pedimos que coja un pantalón de su armario que le guste como le queda y lo compare con la talla en cuestión. En cuanto al pantalón que se utilice como referencia para recopilar las medidas, es preferible que no tenga muchos usos ya que, por ejemplo, si se miden unos jeans elásticos que se hayan utilizado mucho, es probable que haya dado de sí y la talla no sea la correcta", aconsejan los expertos de Capitán Denim.

Otra forma fácil de evitar caer en errores pasa por mirar la composición de la prenda. "Por lo general, casi todos los jeans llevan un porcentaje de lycra, (no solo los pitillo), con esto quiero decir que hay más margen de acertar. Normalmente siempre estamos entre dos tallas y cualquiera de las dos podrían ser válidas. No es como antes que eran 100% algodón y por su rigidez tenías que probarlos y era más complicado. “O entrabas en ellos o no”. A día de hoy y más en el momento que estamos viviendo, estamos acostumbrados a comprar online hasta la ropa interior", sentencian desde Lia Jeans.

- A cada vaquero de tendencia, sus zapatillas: encuentra el look exprés ideal

4. ¿Si solo pudiéramos tener unos vaqueros en el armario, por cuáles decidirse?

A la hora de responder a esta pregunta hay dos ganadores, dependiendo si quieres potenciar curvas o apostar por alternativas relajadas. Silvia Zamora, de Lia Jeans es team pitillo: "Un pantalón pitillo es siempre caballo ganador, para cualquier mujer y en cualquier momento del día. El skinny jean es el comodín del armario y la base de infinitos looks. Además de que sientan como un guante, resaltan tu figura y esta es la razón por lo que no te los quieres quitar nunca". Por otra parte, las chicas que prefieren modelos de pernera más holgada coincidirán con los expertos de Capitán Denim, que se decantan por los mom jeans ya que "tienen muchísimas combinaciones y se le puede dar un estilo completamente diferente cambiando un par de complementos. Por su comodidad, versatilidad y por su corte, son unos de los tejanos que mejor sientan a la mayoría de las chicas".

Las tendencias denim más poderosas de la temporada

"Los pantalones rectos están muy de moda ahora y son los que más favorecen. La cintura alta también ayuda con el efecto óptico de alargar la figura. Y si quieres efecto piernas XXL ponte un zapato con un poco de tacón como suele hacer la modelo Hailey Baldwin", apunta la estilista María Parra sobre los tejanos más favorecedores. Respecto a los populares vaqueros de dos tonos, uno de los éxitos más prometedores de la primavera, Parra no se muestra del todo convencida: "Personalmente no me gustan nada los dos tonos en los pantalones, creo que ese efecto no ayuda visualmente a estilizar ya que crea cortes evitando el efecto óptico de la verticalidad del monotono. Esta temporada la tendencia es el vaquero lavado y los tonos pastel que en primavera apetecen mucho más". Ahora que ya conoces las claves para que tu compra sea un éxito, solo te queda elegir el modelo ideal y hacer de tus nuevos vaqueros tu compra comodín de los próximos años.