El millón de dólares en diamantes que Amanda Seyfried disimuló con su vestido de princesa

Que los Globos de Oro de 2021 iban a ser diferentes lo sabía todo el mundo. Pero que, a pesar de las circunstancias, el nivel de glamour y clase en la mayoría de los casos haya permanecido intacto, es una de las grandes sorpresars. Una de ellas ha sido protagonizada, precisamente, por Amanda Seyfried. La actriz brilló con luz propia durante toda la ceremonia, en parte, gracias a las joyas cargadas de diamantes que acompañaron a su impresionante vestido de princesa. Los detalles te sorprenderán.

Diamantes valorados en un millón de dólares: el broche de oro al Oscar de la Renta de Amanda Seyfried

A pesar de que el impresionante vestido de Oscar de la Renta atrajo todas las miradas desde el primer hasta el último momento, lo cierto es que basta con saber la cantidad de diamantes que llevaba para que la atención se distraiga durante un buen rato. Y es que la actriz que ha interpretado a Marion en Davies ha celebrado estos Globos de Oro tan especiales a lo grande: con dos piezas de Forevermark, formadas a base de un total de diamantes de 22 quilates en pulsera y pendientes.

Más concretamente, las joyas de la actriz consistían en unos pendientes largos con gotas doradas hechos en platino y oro amarillo de 18 quilates que, juntos, suman más de 10 quilates. Al cuello, un collar de la misma firma, Forevermark by Rahaminov, estilo choker de diamantes con oro blanco de 18 quilates y diamantes rodeando todo el diámetro. Y es que la ocasión de estar nominada por primera vez no podría haber sido celebrada de una mejor forma, a través de la moda: "Me siento superbien, ¡Es mi primera nominación!", contaba Amanda Seyfried a los medios estadounidenses.