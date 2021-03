Escote de vértigo y acabado brillante: Anya Taylor-Joy y su increíble vestido 'Hollywood dorado'

Ha sido de las últimas invitadas en desvelar su look pero cuando se han dado a conocer las imágenes de su esperado estilismo, Anya Taylor-Joy se ha colado en las primeras posiciones como la más elegante de la noche. La actriz, que está viviendo su mejor momento profesional gracias al éxito de la serie Gambito de dama, ha confirmado que los Globos de Oro 2021 han estado dominados por las nuevas generaciones de actores. Igual que los protagonistas de The Crown, Emma Corrin y Josh O'Connor, Anya se ha llevado a casa un galardón, en la categoría de mejor actriz de miniserie y, además ha acertado de pleno con un vestidazo que, sin llegar a verse sobre la alfombra roja, lleva consigo todo el glamour de un evento de estas características.

Inspirado en el Hollywood dorado

Anya Taylor-Joy, que antes de triunfar como actriz había trabajado como modelo, mantiene una fuerte conexión con el mundo de la moda, algo que se refleja en sus particulares estilismos, creados por el experto Law Roach, responsable del vestido viral de Zendaya en la película Malcolm&Marie. En esta atípica edición de los Globos de Oro, la actriz no ha decepcionado y se ha convertido en una diva del Hollywood dorado con un vestidazo de Alta Costura de Dior. Se trata de un diseño brillante en color verde esmeralda, de tirantes y con un pronunciado escote en pico que, sin llegar a ceñirse por completo, destaca la esbelta figura de la intérprete. Lo más llamativo de la propuesta es el abrigo con el que se integra la prenda, una increíble pieza cuya longitud se alarga hasta más allá del suelo y que funciona como el toque final ideal para convertir esta elección en una apuesta poderosa que no todo el mundo podría defender como ha hecho Anya Taylor-Joy. El look monocolor se completa con unos stilettos de efecto glitter del mismo tono y destaca por la ausencia de complementos llamativos (a excepción de las joyas de Tiffany&Co.).

Esa estética de diva del Hollywood dorado que tan bien abandera la joven actriz, se enfatiza con el look de belleza. La intérprete ha cambiado la melena pelirroja que luce en Gambito de dama (coloración bautizada como rojo veneciano) por un rubio frío. El estilista capilar Gregory Russell, artífice también del recogido de Lily Collins en la gala, ha sido el encargado de crear el peinado, muy sencillo y con ligeras ondas al agua en las puntas. La maquilladora encargada de completar el look, Georgie Eisdell, ha compartido una divertida imagen del backstage, donde haciendo un guiño a Gambito de dama, aparecen colocados todos los labiales sobre un tablero de ajedrez como si fueran figuras. La temporada de premios acaba de comenzar y no podemos esperar para ver las siguientes apuestas de la actriz, que consigue brillar casi igual a través de la pantalla que en la alfombra roja.