Emma Corrin y Josh O'Connor (Diana y Carlos en 'The Crown') arrasan con sus looks 'talismán'

Hace apenas unos meses Emma Corrin era casi una desconocida pero desde que se puso en la piel de Diana de Gales en la última temporada de The Crown, la actriz se ha convertido en una de las intérpretes más prometedoras. Su carrera se ha consolidado un poco más en la 78º edición de los Globos de Oro, donde ha resultado ganadora en la categoría de mejor actriz de serie drama, con un discurso que se ha convertido en viral en tiempo récord. A diferencia de Lily Collins, que ha optado por un look que imaginamos con facilidad en el armario de Emily Cooper, de Emily in Paris, Emma se ha alejado de la imagen clásica a la que nos tenía acostumbrados por su papel en la ficción de Netflix y ha arriesgado con uno de los estilismos más especiales de la noche.

Ideado por el estilista Harry Lambert, el conjunto combina un vestido largo de terciopelo con grandes perlas bordadas con un cuello romántico de volantes que recuerda al de traje de arlequín. La propuesta, firmada por Miu Miu, acentúa su aire dramático gracias al maquillaje con el que se ha completado el vestuario. Con unas pestañas marcadas de inspiración Twiggy, Emma Corrin ha demostrado sus ganas de experimentar también a través del beauty look al añadir una lágrima dibujada sobre una de sus mejillas. Este detalle, así como su melena peinada con raya lateral y efecto wet hace un guiño a la figura de Pierrot el payaso, como han señalado algunos fans de la actriz en redes sociales.

Josh O'Connor también arrasa con su look

Además de Emma Corrin, su compañero de reparto en The Crown, Josh O'Connor, quien da vida al príncipe Carlos en su edad adulta, también ha sido uno de los grandes ganadores de la noche. El británico se ha alzado igualmente con el premio a mejor actor de serie drama y, además, ha conseguido que su look sea de los más comentados de la gala. El nexo de unión entre el look de Emma y Josh no solo está en sus ganas de alejarse de la norma con apuestas transgresoras, también han compartido estilista, el influyente Harry Lambert. El actor ha optado por un traje nada convecional, con americana de cuello a contraste y camisa con lazada, de Loewe. Una apuesta que demuestra que el armario masculino no siempre es sobrio y que Josh O'Connor, como Emma Corrin, son dos iconos de estilo potenciales a los que merece la pena seguir la pista.