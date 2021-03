¿Aprobaría 'Emily in Paris' el vestido 'multitendencia' de Lily Collins en los Globos de Oro?

La 78ª edición de los Globos de Oro será sin duda histórica, con una gala mitad presencial mitad telemática y una alfombra roja nunca vista. El gran despliegue que acostumbramos a ver en esta entrega de premios se ha adaptado a la nueva situación y en muchos casos la red carpet se ha trasladado a casa de las celebrities. A excepción de algunos entregadores de premios, que sí se han dejado ver en la ceremonia, los nominados han asistido de manera virtual. Aun así, los lookazos de algunas de las invitadas no han pasado desapercibidos. Lily Collins, nominada en la categoría de mejor actriz de serie de comedia por su participación en Emily in Paris, una de las ficciones más exitosas del pasado año, ha elegido un llamativo diseño multitendencia donde no faltan las asimetrías ni los detalles cut-out.

Asimetría, guiño 80's y detalles 'cut out'

El personaje de Emily in Paris y la propia Lily Collins comparten su gusto por la moda, algo que queda plasmado en muchas de sus apariciones de alfombra roja, donde la intérprete combina propuestas clásicas con toques más extravagantes. La mezcla de estampados y la elección de prendas alejadas de los básicos es una constante en el armario del personaje de Emily in Paris. Esta estética distanciada de la sencillez se mantiene en el estilismo de Lily Collins para la edición más atípica de los Globos de Oro. La intérprete, a quien hemos podido ver a través de la pantalla, ha elegido un modelo de inspiración años ochenta de Anthony Vaccarello para Saint Laurent. Se trata de un diseño estampado con escote asimétrico que deja un hombro al descubierto, la parte que cubre el hombro presenta un volumen ochentero que confirma el éxito de esta estética, aprobada en la pasarela desde hace varias temporadas.

Aunque en este formato virtual es difícil analizar el vestuario al detalle, sí se pueden apreciar algunas aberturas en la propuesta, situadas en el lateral de la prenda, un guiño a una de las tendencias más prometedoras de la temporada. Si bien en muchas ocasiones Lily arriesga con el maquillaje, esta vez ha optado por lo seguro al lucir una melena clásica, peinada con raya lateral y ondas al agua. Los labios rouge y brillante, junto con la sombra de ojos multicolor, es el toque final ideal para un look acertado y adaptado a la ocasión, por tanto alejado de las grandes elecciones de alfombra roja. ¿Lo aprobaría Emily Cooper?