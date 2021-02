¿Noche de cita? Atenta al look de María Pedraza

Con tantos cambios de temperaturas es normal que te sientas un poco despistada. ¿Qué ponerse por la mañana si nada más empezar el día hace frío, luego pasas calor y, al volver a casa, vuelves a necesitar abrigarte? Pero sobre todo, ¿cómo vestir para esas ocasiones algo más especiales lejos de la comodidad de las combinaciones para teletrabajar en casa? Que no cunda el pánico, porque una vez más hemos dado con una celebrity que va a solucionarte el problema de estilo. Y es que este fin de semana, María Pedraza nos ha servido de inspiración para vestir -y muy bien-, durante las próximas semanas. La actriz (la misma que nos dejó alucinando con su maratón de estilo en Milán) se fue a cenar una pizza con Juanjo Almeida y su look nos parece la definición de "perfección": pantalón negro, camiseta crop top y una americana a modo de chaquetón para echar sobre los hombros en cuanto se ponga el sol.

- Los secretos de María Pedraza para conseguir que el 'tweed' rejuvenezca

Ya el título de la intérprete nos da una pista sobre su combinación: "🖤 my date 🖤🍕". Los corazones negros hacen twinning con dos de las prendas que escogió para la cena italiana, así que ante la duda de qué color añadir al armario esta primavera, haz como ella. Ni amarillo, naranja, rosa o beige (aunque este último será uno de los que más verás en el street style), fíate de la versatilidad del negro. Apuesta por esas prendas que, por mucho que pasen las tendencias, vas a poder seguir llevando una y otra vez.

Además del pantalón, la americana que escogió como toque final no puede ser una prenda más apañada. Puedes llevarla con otros básicos -como hizo María-, con unos vaqueros o incluso ¡un pantalón jogger! Las posibilidades son infinitas. Eso sí, toma nota de su beauty look para que la mezcla no sea demasiado sobria. Un suave ahumado oscuro y los labios rojos (tú eliges si el escarlata Hollywood o un matiz más suave como el que escogió la artista) pondrán ese toque sofisticado sin llegar a recargar la composición. ¿Te atreves a rematarlo con la melena suelta o con alguno de sus peinados fáciles? Ya te adelantamos que con esta mezcla triunfas seguro, así que te dejamos nuestras sugerencias para que puedas imitarla a tu manera.

