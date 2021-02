Rosalía llega a Hollywood: ¿qué estrella se habría fijado en su armario 'made in Spain'?

¿Cómo te quedas si te decimos que Emma Roberts y Rosalía tienen algo en común? Es probable que te imagines que o bien la catalana está a punto de dar sus primeros pasos en el mundo de la interpretación o que la actriz podría participar en alguno de los proyectos musicales de la artista. Pero ni una ni otra, lo que ha unido a ambas estrellas es la moda. Que sí, que sabemos de sobra que nada tiene que ver la estética camp de la intérprete de Malamente con los looks naíf de la estadounidense, quien ha estado luciendo modelos premamá hasta hace nada. Y sin embargo hay una coincidencia de estilo en su armario que nos ha dejado alucinando por una firma española que ha conectado a ambas.

Este viernes Emma posaba en su jardín haciendo el twinning más original que hemos encontrado: con la portada de un libro. El reto de estilo que modelos, actrices e influencers suelen superar con sus hijos, parejas o mascotas llegó a un nuevo nivel con la ocurrencia literaria y estilística de la actriz. Y aunque nos encanta que diera con una mezcla al estilo Wild West contemporáneo, un detalle de su combinación fue la que realmente nos llevó al armario de Rosalía. La protagonista de Amor de calendario había escogido unas gafas de montura plateada como toque final.

De inspiración vintage

Pero imagínate nuestra sorpresa al descubrir que era un modelo ¡hecho en España! Unas gafas de la firma Etnia Barcelona que la estilista de la actriz no habría dudado en incluir para que el look a juego con el libro fuera perfecto (el modelo Topanga, que cuesta 125 euros). Y sí, el nombre de la marca catalana nos resulta muy familiar porque también se habría ganado un hueco en la colección de complementos de Rosalía. Aunque la cantante tendría un diseño completamente distinto, ya que compartió en su perfil un vídeo con el vanguardista diseño creado por Ignasi Monreal (329 euros), con ojos en la patilla.

El 'efecto Rosalía'

Que Rosalía apueste por firmas made in Spain es siempre un orgullo y una buena noticia para la moda del país. María Escoté, Pepa Salazar o ManéMané son algunas marcas cuyas prendas han aparecido en sus videoclips, convirtiendo a la diva en una embajadora del diseño nacional. En el caso de Emma Roberts, no podemos saber si su elección habría sido influencia de Rosalía (no podemos olvidarnos del abrigo tie dye que Kylie podría haber fichado de su armario), ya que Mango o Zara son otras firmas que sí que encontramos en su vestidor.