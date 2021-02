¿Es Irina Shayk o Blair Waldorf? El look 'Gossip Girl' vuelve a estar de moda

Las tendencias de moda siempre vuelven, pero el ciclo no es aleatorio, sino mucho más lógico de lo que cabría imaginar. Solo hace falta analizar el estilo de vida de la población para anticipar qué ropa se llevará. De ahí que, ahora que preferimos ir andando a todos los sitios, los tacones hayan desaparecido de las calles; que pasar más tiempo en casa haya encumbrado los diseños cómodos... o que las series más vistas del momento marquen las novedades de las tiendas. Sucedió con Gambito de Dama, se repitió con Los Bridgerton y ahora el fenómeno vuelve a raíz de una producción que ni siquiera se ha estrenado todavía, el reboot de Gossip Girl. Y la confirmación de que el look del colegio Constance Billard vuelve a estar de moda no podía haber sido más inesperado: Irina Shayk se ha vestido como Blair Waldorf.

- El de Irina Shayk y otros jerséis de cashmere con la que serás la más elegante

Últimamente, Irina Shayk se atreve con las prendas más rompedoras: abrigos de llamativos colores (combinados con sus bolsos), pantalones de cuero anchísimos, monos de punto escotados... La modelo rusa tiene ganas de marcar nuevas tendencia, y lo está consiguiendo. Sin embargo, en su último paseo con la pequeña Lea, la hija que tuvo con Bradley Cooper, Irina ha optado por un look mucho, mucho más clásico. De hecho, incluye algunas piezas -abrigo cámel, suéter de rombos, camisa lisa...- que representan a la perfección el estilo naïf y college que veíamos en Gossip Girl.

¿Irina Shayk o Blair Waldorf?

Es un accesorio, la diadema, el que inevitablemente nos traslada a Blair Waldorf, encarnada por Leighton Meester en la famosa serie. Blair cas siempre aparecía con este complemento, especialmente en las primeras temporadas, y a menudo combinado con el uniforme de su colegio, al que tanto recuerdan también el jersey de rombos y la camisa que lleva Irina. Que el estilo college sea tendencia este año no es, como decíamos, casualidad: aunque no se estrenará hasta finales de año, en HBO, la nueva versión de Gossip Girl ya se está grabando en Manhattan. Por el momento solo hemos podido ver algunas imágenes del rodaje, pero su influencia en la moda ya se percibe.

La modelo se lleva el look 'college' a su terreno

Por supuesto, Irina ha sabido adaptar esta estética inspirada en los colegios y universidades anglosajonas a su forma de vestir, más urbana y para nada naïf. Ha combinado el suéter y el abrigo de Burberry con unos vaqueros rectos y unos zapatos que, si bien podrían recordar al uniforme escolar, añaden una llamativa suela track. Una vez más, combina su abrigo con el bolso, la bandolera TB Bag de Burberry en piel cámel; una fórmula muy fácil y elegante que repite últimamente sin parar.