Ha llegado el momento de recuperar los vaqueros blancos (y Kendall Jenner sabe cómo llevarlos esta temporada)

Inemersa en el lanzamiento de su nuevo e inesperado proyecto, una marca de tequila bautizada como 818, Kendall Jenner está, de momento, alejada de las pasarelas, aunque no por ello ha dejado de protagonizar algunas de las campañas más codiciadas de la temporada. De momento, habrá que esperar para ver desfilar a la top, aunque quizá en las semanas de la moda actuales pueda producirse su regreso, como ha ocurrido con su amiga Hailey Baldwin, quien después de varios años, ha vuelto a protagonizar un show de la mano de Moschino. Mientras esperamos su reaparición bajo los focos, nos queda inspirarnos con sus conjuntos de calle, donde habitualmente se decanta por todo tipo de mezclas deportivas. Sin embargo, en su último look ha apostado por unos vaqueros blancos, la prenda comodín para estrenar en el entretiempo.

Con el juego de básicos más atemporal, Kendall Jenner ha sido fotografiada por las calles de Los Ángeles demostrando que es posible construir un look de tendencia sin invertir en grandes hits de estilo. La top ha optado por la versatilidad que proporciona la camiseta blanca de manga corta y se ha decantado por un conjunto blanco total al combinarla con unos tejanos del mismo tono. Los vaqueros, de la firma angelina especializada en prendas denim Slvrlake, presentan una pernera recta y relajada y un tiro alto que alarga y estiliza la ya de por sí esbelta figura de la maniquí. Ahora que el buen tiempo por fin se vislumbra en el horizonte primaveral, ha llegado el momento de dar un respiro a los tradicionales jeans azul índigo y sucumbir a los vaqueros blancos, un diseño que funciona con la práctica totalidad del armario. Manteniendo la estética informal de este estilismo urbano, Kendall ha elegido unas zapatilas blancas, el emblemático modelo Chuck Taylor All Star de caña alta de Converse. No obstante, la propia top demuestra que este tipo de vaqueros también quedan a la perfección con botines.

Una fórmula de estilo recurrente

El pasado otoño, también coincidiendo con época de entretiempo, Kendall apostó por una fórmula de estilo muy parecida. El total white look de aquella ocasión también estaba integrado por unos pantalones blancos rectos de tiro alto, una propuesta muy favorecedora que, una vez más, llevó con un top blanco básico. En lugar de las zapatillas, optó por culminar el vestuario con unos botines claros de tacón fino, construyendo un conjunto ideal para esos días en los que te apetece arreglarte algo más pero sin caer en un look demasiado elaborado o recargado.

