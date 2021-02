Tamara Falcó recicla su top lencero favorito con un pantalón 'efecto cuero' de Zara

Una americana negra, una blusa blanca, unos vaqueros rectos o un little black dress son básicos que configuran el fondo de armario universal. Y luego existen prendas que cada una elige como favoritas y repite una y otra vez. ¿La elegida por Tamara Falcó esta temporada? Un top lencero negro que la diseñadora no duda en recuperar cada vez que quiere atreverse con piezas de tendencia, como una blazer de lentejuelas, un kimono estampado o, anoche, un pantalón efecto cuero. Tamara sabe cómo dar un toque elegante a los diseños más arriesgados y ayer volvió a hacerlo en televisión gracias a ese top.

La visita de Tamara Falcó a El Hormiguero es una de las más esperadas de cada semana, y no solo por las divertidas anécdotas que la hija de Isabel Preysler cuenta, sino también porque, en cada aparición, demuestra su buen gusto a la hora de vestir, dejando looks de lo más inspiradores y que mezclan a la perfección la elegancia clásica con las prendas de tendencia. Anoche, fue un pantalón efecto cuero de Zara el diseño protagonista del look que completó con una americana de rayas de Amateur Spain, zapatos de tacón de Mango, joyas de Tous y el top lencero que se ha convertido en su favorito.

Se trata de un top de la firma Etam en negro satinado con un pronunciado escote decorado con encaje y con tirantes finos. Un diseño muy femenino y sexy que, en realidad, se vende como parte de un pijama, con un pantalón a juego. Sin embargo, Tamara y su estilista, Montse Nieto, han sabido darle uso en la calle... ¡un gran uso, de hecho! Y es que la hija de Isabel Preysler lo ha llevado varias veces en el mencionado programa de televisión, combinado de diferentes formas: con vaqueros y kimono estampado, bajo una llamativa americana de lentejuelas, con los pantalones de cuero de Zara... "Tener varios tops lenceros es muy socorrido", escribía su estilista sobre esta prenda, aunque, como prueba la misma Tamara, con uno que te encante, es suficiente.