La inesperada (y estilosa) combinación de Lucía Rivera con un 'short' de punto

Cuando nos acercamos a cumplir el año desde que la vida cambió, y, con ella, nuestra forma de vestir, todavía hay prendas de nueva tendencia que crean cierto conflicto a la hora de combinarlas. Es el caso, sin duda, de los shorts de punto, una pieza que a menudo vemos en los perfiles 2.0 de las chicas más ideales, pero que, a la hora de llevarlas en la vida real, no sabríamos cómo adaptarlas a la calle. La solución es mucho más sencilla de lo que puedas imaginar y la hemos localizado en uno de los últimos looks de Lucía Rivera, quien propone combinar su conjunto cropped de punto con ese gran básico que es una americana beige.

Que los tonos cámel y beige son tendencia es algo que han probado las expertas en moda mejor visten. Y aunque a menudo los asociemos a estilos clásicos, incluso las más atrevidas están ciñéndose a ellos este año. ¿Será que buscamos cierta luz a través de nuestra ropa? En cualquier caso, tienen un claro beneficio: son fáciles de combinar porque encajan muy bien entre sí, con resultados tan geniales como el look de Lucía Rivera. La modelo propone llevar un top de canalé beige con un short marrón y una americana jaspeada en esa gama de colores. Así de sencillo y así de favorecedor.

Americana y conjunto de punto, el look de la próxima primavera

Es habitual recurrir a una americana para transformar prendas informales -por ejemplo, el eterno dúo de camiseta blanca y vaqueros- en un estilismo más elegante. ¿Por qué no aplicar este mismo efecto a tus conjuntos de punto? De esta forma, te será mucho más fácil llevarlos en la calle con estilo. Lo único que debes tener en cuenta para que el look sea favorecedor es elegir una blazer amplia, como la de Lucía, y que llegue, como mínimo, hasta el largo del pantalón. Así crearás una suerte de traje con short, una tendencia que veremos mucho en la próxima temporada primavera/verano.

La combinación con americana beige no es el único look que ha compartido últimamente Lucía Rivera con shorts de punto. Hace unos días publicaba esta instantánea del making of de una sesión de fotos para NA-KD, una firma en la que las prendas de punto son protagonistas absolutas de su catálogo. En esa ocasión, la modelo llevaba un pantalón corto beige con una camisa amplia en verde army, revelando así otra posible (y estilosa) combinación fácil. El toque especial lo ponían dos accesorios de tendencia: gorra y sandalias trenzadas.