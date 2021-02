Anne Hathaway estuvo a punto de no ser Andy en 'El Diablo Viste de Prada'

Cuando una película se convierte en icónica, resulta realmente difícil imaginar a sus protagonistas encarnadas por otras actrices. Es el caso de El Diablo viste de Prada que, 15 años después de su entreno, sigue siendo un clásico en el que es imposible imaginarse sin parte de su reparto, como Meryl Strepp, Emily Blunt y, por supuesto, sin su protagonista, Anne Hathaway. Sin embargo, esta última estuvo a punto de perder el papel de Andrea Sachs a favor de otra conocida actriz y no, probablemente no te lo esperes.

Rachel McAdams estuvo a punto de robarle el papel de Andy a Anne Hathaway, en 'El Diablo viste de Prada'

Aunque cueste imaginarse a otra persona en el papel de Andy, lo cierto es que su actriz, Anne Hathaway era en un principio, nada más y nada menos que, la novena opción para el mismo. De hecho, Rachel McAdams estuvo un tiempo siendo la primera opcióon de la productora. Mundialmente conocida ya por sus papeles protagonistas en Chicas Malas o El Diario de Noa, la actriz estadounidense hubiera multiplicado su popularidad con este otro. Sin embargo, tal y como Anne ha contado en el programa RuPaul's Drag Race, se encargó de luchas lo suficiente como para que, finalmente, se lo ofrecieran a ella en 2006. Un concursante de dicha emisión estadounidense preguntó a la actriz que si hubo papeles por los que tuvo que pelear con uñas y dientes, a lo que ella contestó: "¿Cuánto tiempo tienes?", bromeando.

Después, siguió: "Yo era la novena opción para El Diablo Viste de Prada, pero lo obtuve. Mantente ahí, no te rindas", añadía como moraleja del final feliz. En parte se debe a que Rachel McAdams rechazó el papel: "No voy a hacer películas solo para hacer películas", comentaba la actriz en una entrevista del año 2007. "Me tiene que apasionar el guion. Y, al mismo tiempo, me distraigo mucho cuando trabajo y me gusta recuperar mi vida de vez en cuando", concluía. Sin embargo, antes de eso Anne también tuvo que competir por el papel con otras actrices como Juliette Lewis o Claire Danes, que también postularon al mismo.

"Tuve que ser paciente porque no era ni de lejos la primera opción", apuntaba. Parte de su lucha se basó, por ejemplo, en escribir en el jardín de uno de los miembros de la productora la palabra "contrátame". Luego Anne Hathaway recordaba la forma en la qu se enteró que podía ser Andy Sachs en la película: "Me estaba poniendo una camiseta, que tenía visita en casa, y recuerdo bajar a la sala de estar, medio vestida gritando: '¡Tengo El Diablo viste de Prada!, ¡Tengo El Diablo viste de Prada!'".