¿Qué opina el clan Kardashian-Jenner del divorcio entre Kim y Kanye?

Que todo el clan Kardashian-Jenner iba a volcarse en ser el mayor punto de apoyo de Kim Kardashian era algo del todo previsible. La empresaria se divorcia de Kanye West y, aunque todavía ninguno de ellos se ha pronunciado al respecto, ya es algo oficial y que, de hecho, avanza conforme pasan los días. De ahí que una de las últimas noticias sobre su separación tenga que ver con la familia de Kim, que también ha pasado mucho tiempo con el rapero y que, seguramente, tengan diferentes opiniones al respecto. Lo que es innegable es que son unas incondicionales para su hermana y esto es exactamente lo que ha contado una fuente cercana a la familia Kardashian-Jenner.

¿Cómo se han tomado las Kardashian-Jenner el divorcio entre Kim y Kanye West?

No importa cuántas peleas tengan y cómo de escandalosas sean. Al final del día, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie siempre están la una para la otra. Y, con un divorcio de por medio, la situación no iba a ir a menos. Alguien muy cercano a Kim ha contado a la prensa estadounidense que, en realidad, Khloé y Kourtney Kardashian están siendo su sistema de apoyo más consolidado ante el anuncio de divorcio tras 6 años de matrimonio. Pero, ¿cómo se lo tomaron cuando la empresaria les contó su decisión de dejar a Kanye? Según esta misma fuente, "todas entendieron completamente que eso era justo lo que Kim tenía que hacer".

De hecho, tal y como se ha podido ver en el reality todos estos años, Khloe y Kourtney son extremadamente protectoras de Kim, "cuando está triste o enfadada, sabe que puede hacer videollamada con ellas o incluso ir a sus casas siempre que lo necesite porque sabe que van a estar ahí para ella". Tal y como señala esta persona, no solo eso sino que ambas han sido extremadamente de ayuda para Kim con sus hijos, sobre todo cuando tenía que dedicarle tiempo a los estudios de abogacía: "Todos los primos suelen estar siempre en una misma casa, jugando todo el día", admite.

Por supuesto que Kris Jenner es otro gran apoyo para Kim Kardashian, siempre lo ha sido: "Kris se está asegurando que Kim tenga todo lo que necesite en todo momento", comenta otra fuente. Según esta, la madre y manager ha pasado por dos divorcios y sabe lo duro que es el proceso y, por eso, está siendo útil para su hija.

¿Van a dar de lado a Kanye West para siempre?

Tal y como sucedió cuando Kourtney Kardashian dejó a Scott Disick o cuando Khloé Kardashian y Lamar Odom se divorciaron, la familia Kardashian-Jenner siempre mantuvo el contacto con ambos. De hecho, a día de hoy, Scott sigue formando parte de los planes familiares en calidad de uno más. De ahí que no pueda extrañarle a nadie que no puedan darle la espalda a Kanye. Tal y como ha asegurado este insider, "a toda la familia le importará Kanye siempre. No hay malos rollos y no le van a dar la espalda. De hecho, quieren que se una a planes de vez en cuando, sobre todo por el bien de sus hijos". De hecho, tal y como se filtró en la prensa esta semana, Kanye podría haberse mudado a una casa en Calabasas para estar cerca de North, Saint, Chicago y Psalm.