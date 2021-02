Inspírate en Tamara Falcó si buscas un look elegante con pantalón blanco

Cuando se acerca la primavera, no solo nos entran ganas de estrenar los vestidos de tendencia, sino que los jeans oscuros que hemos durante meses son sustituidos por otro pantalón básico, el vaquero blanco. Gracias a las infinitas posibilidades que ofrece a la hora combinarlo, es el favorito de muchas chicas durante el entretiempo, aunque a otras tantas les plantea un problema: parece demasiado informal y solo adecuado en looks de día. ¿Cómo combinarlo en un estilismo más elegante o para un plan nocturno? Anoche, una de las chicas más seguidas de nuestro país reveló la clave en televisión. En su cita semana con El Hormiguero, Tamara Falcó transformó unos jeans blancos en un look muy sofisticado (y sexy) gracias a dos prendas lenceras y un truco de estilo muy, muy fácil de copiar.

Los vaqueros blancos en el armario de Tamara

En el armario clásico de Tamara Falcó no podían faltar unos vaqueros blancos. Ya en noviembre demostró cómo combinar un diseño cropped y ligeramente acampanado en un look perfecto para un plan informal, como dar un paseo con tu novio (que es lo que ella hizo). Con un abrigo masculino, un suéter con doble cuello y unas zapatillas Converse, la diseñadora conformó un estilismo cómodo y de tendencia, sin grandes complicaciones, pero muy acertado. Sin embargo, anoche, utilizó unos vaqueros blancos similares (en este segundo caso, de la firma S.O.S Jeans) para conseguir un look totalmente opuesto.

Su look de noche en televisión

La primera diferencia entre un estilismo y otro es, precisamente, la forma más rápida de sofisticar un look: reemplaza las zapatillas por unas sandalias de tacón minimalistas, ¡y lista! Las suyas eran un diseño de Manolo Blahnik, según ha explicado su estilista, Montse Nieto. Pero, dado que en la mesa de El Hormiguero no se suele ver la parte inferior del look, no fue este el foco de su ropa. La blusa estampada y ligeramente transparente (de Ailanto) que llevó sobre un top lencero en blanco (de Triumph) era la protagonista, especialmente porque el diseño elegido -corto y con una lazada- enfatiza la zona de la cintura, con lo que la combinación favorece mucho más. Las joyas de Tous pusieron el toque final para conseguir un look muy elegante.