Look viral a la vista: Katie Holmes arriesga con un detalle sorprendente en su último estilismo

Varios meses antes de que los conjuntos de punto se convirtieran casi en un uniforme a la hora de construir looks de estar por casa, la actriz Katie Holmes convirtió en viral uno de sus estilismos gracias al cárdigan y al bralette de punto. Era finales de agosto de 2019 y la intérprete paseaba distraída por las calles de Nueva York. En un momento dado intentó parar un taxi y los fotógrafos la retrataron en unas imágenes que fueron analizadas al detalle por cabeceras de moda de todo el mundo. Ahora, un año y medio después, Katie ha vuelto a acaparar titulares gracias a su último conjunto, aunque esta vez no han sido las prendas de punto el centro de atención, sino el calzado o, más bien, la forma de llevarlo. Rindiéndose a una fórmula de estilo que cada vez suma más seguidoras, la actriz ha estrenado ya las sandalias de primavera al lucirlas con unos llamativos calcetines rosas. ¿Estamos ante un nuevo look viral?

Protegida con una mascarilla, Katie ha hecho frente al frío de la Gran Manzana con un diseño largo de corte clásico, la silueta preferida de la actriz a la hora de escoger prendas de abrigo. Una sudadera gris con capucha y unos leggings sencillos negros constituyen un look que no sería muy destacable si no fuera por el calzado elegido. Ni zapatillas, ni botas, Katie ha optado por adelantarse a la nueva temporada y ha estrenado unas sandalias de pala con adorno de doble eslabón, una propuesta que se cuela directa a la categoría de calzado cómodo y que está firmada por JW Anderson. Llevando a su terreno una tendencia aprobada por iconos como Zoe Kravitz o Bella Hadid, la intérprete dice sí a la mezcla más cuestionada. Este mix es una de esas combinaciones que dividen a las amantes de la moda, igual que la irrupción del chándal en todo tipo de looks. En la pasarela, las colecciones de Primavera/verano de firmas como Givenchy o Anna Sui dan el visto bueno a una fórmula que dará un aire diferente a las sandalias de siempre.

- De los vaqueros 'balloon' a los de tiro alto: el flechazo de Katie Holmes por los tejanos anchos

El 'efecto Holmes'

En su comentado look viral de 2019, la actriz consiguió multiplicar la visibilidad de la firma detrás del conjunto de punto que lucía. La chaqueta y el sujetador de cashmere pertenecían a la firma neoyorquina Khaite, un sello independiente con muy buena acogida entre las expertas más exigentes. A raíz de esta aparición, las búsquedas sobre la marca crecieron, en concreto sobre el bralette, que se convirtió en una de las prendas más buscadas del año, tal y como recogió el buscador de moda Lyst en su informe anual Year in Fashion, donde se aglutinan los momentos más virales en materia de moda. Teniendo en cuenta que el último conjunto de Katie Holmes se desmarca de sus elecciones habituales, no sería muy extraño que los calcetines de colores se convirtieran en nuevo objeto de deseo para las amantes de las tendencias y que, algo que alegrará a las más impacientes, las sandalias de verano irrumpan en el vestidor antes de la llegada del calor.