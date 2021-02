Chándal para vestir, ¿sí o no? Paula Echevarría reabre el eterno debate

Si todas las embarazadas buscan la comodidad por encima de cualquier otra cosa a la hora de vestirse, ahora que la ropa deportiva y las zapatillas han vuelto como supertendencia, estaba claro que el chándal sería el look favorito de muchísimas futuras mamás, también para sus looks de diario. El eterno debate entre si la sudadera y el pantalón jogger tienen cabida fuera del gimnasio combinados, por ejemplo, con un bolso de lujo parecía superado desde que Kendall Jenner y Bella Hadid se convirtieran en embajadoras mundiales del athleisure allá por 2015/2016. Pero dadas las respuestas que ha recibido Paula Echevarría en su último look, no todo el mundo está de acuerdo.

- La chaqueta multicolor de Paula Echevarría, la prenda comodín de aquí a verano

"¿Chándal para vestir sí o no? ¿Eres de las/los que disfrutan de esta moda "comfy" o prefieres otra moda?", preguntaba la actriz que, a unas semanas de ser mamá por segunda vez, había elegido ese comodísimo dos piezas de algodón, en azul cielo y de Primark, concretamente. Su combinación recupera el athleisure ya que lo lleva con una gabardina clásica beige y un bolso de Dior, aunque para el calzado sí mantiene la esencia deportiva gracias a unas zapatillas blancas de Bershka.

- Paula Echevarría, la embarazada que evita la sección premamá ¡incluso en sus looks de fiesta!

La combinación cromática es, sin duda, muy favorecedora, igual que el detalle del cuello alto de su sudadera, la favorita de las chicas más elegantes. Pero no son estos los aspectos que han querido destacar sus seguidores, sino que han prefiero responder a la cuestión que la actriz planteaba: chándal para vestir, ¿sí o no? Mientras muchas sí lo aprueban combinado en looks urbanos como el suyo, hay otras que prefieren reservarlo para hacer deporte. Incluso algunas han afirmado estar "hartas de la moda comfy" que se ha impuesto en las calles, en las tiendas y, claro, en nuestras casas. En cualquier caso, lo que está claro es que, cuando alcanzas el último trimestre del embarazo, como Paula, es una de las alternativas más prácticas.

El look 'comfy' que encantó a sus fans

No es, ni mucho menos, la primera vez que vemos a Paula apostar por los looks deportivos y urbanos. De hecho, hace solo unos días combinó una sudadera similar (también de Primark, aunque entonces la colocó sobre sus hombros como Tamara Falcó) con leggings, zapatillas, gorra y camiseta blanca amplia -todas estas prendas sporty- para terminar completando el estilismo con una americana clásica y un bolso de Chanel. El look recibió decenas de comentarios positivos, corazones y caritas sonrientes, confirmando que, aunque ahora lo pongan en duda, a sus seguidores sí les gusta que la actriz mezcle prendas deportivas con otras más elegantes.