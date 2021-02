De los vaqueros 'balloon' a los de tiro alto: el flechazo de Katie Holmes por los tejanos anchos

Los looks sin esfuerzo de Katie Holmes se han convertido en fuente de inspiración para amantes de las tendencias más versátiles. Quizá porque sus conjuntos reflejan una imagen poco recargada, resultan cercanos y fáciles de emular. De vez en cuando, la actriz se atreve con prendas más especiales, como la gabardina de cuadros que lució hace unas semanas, pero casi siempre son los básicos los protagonistas de sus estilismos. Entre estas prendas atemporales no faltan, por supuesto, los poderosos vaqueros. Katie se ha rendido a la comodidad de los tejanos anchos, la gran tendencia en materia denim también para la temporada que se avecina. En sus últimas apariciones a pie de calle, la intérprete ha sido fotografiada con los jeans relajados más favorecedores. Diferentes diseños de pernera relajada cuyo bajo se eleva unos centímetros por encima del tobillo, un corte que siempre juega a favor de la silueta.

Con las calles de la ciudad de Nueva York como escenario, la actriz ha vuelto a decantarse en su útlimo look por una fórmula de estilo recurrente. Dando un nuevo aire a las mezclas comfy, Katie cambia las prendas deportivas por unos vaqueros rectos de pernera ancha, un modelo en color negro con un bajo cropped que deja al descubierto las zapatillas de New Balance, el modelo 327 Casablanca. El calzado cómodo con mejor acogida entre las seguidoras de las tendencias contrasta con la estética working del abrigo, una propuesta de silueta cruzada con cinturón. Tres básicos imbatibles perfectos para construir looks versátiles y que la intérprete combina con frecuencia en muchos de sus conjuntos urbanos.

- Los tops y cazadoras que mejor quedan con los vaqueros 'wide leg' de supertendencia

De los vaqueros 'balloon' a los 'cropped'

Si bien los vaqueros pitillo todavía cuentan con muchas seguidoras, es innegable que los tejanos wide leg han logrado hacerles sombra. Estos jeans arrasan y, en el caso de Katie Holmes, esta prenda se ha convertido en uno de lo grandes flechazos de su armario. Además de este modelo en color negro, la actriz también ha estrenado recientemente unos vaqueros holgados de silueta balloon, es decir un modelo cuya pernera se estrecha ligeramente en el bajo, imitando la forma de un globo. Otros vaqueros anchos a los que Katie dice sí son los de corte cropped. Esta alternativa es la más recomendada por las estilistas para las chicas más bajitas. ¿Por qué? El corte cropped se mantiene por encima del tobillo y permite estilizar el cuerpo, sobre todo si se combinan estos jeans con zapatos que dejan el empeine descubierto, algo que proporcionará sensación de continuidad y alargará, de manera visual, la figura.

El flechazo de Katie por los vaqueros cómodos también incluye a los diseños de tiro alto, una silueta ideal para destacar el talle de manera sutil. Siempre apostando por zapatillas o botines bajos como calzado infalible, la actriz prefiere construir sus conjuntos comfy alejándose de las ubicuas prendas de inspiración athleisure. Aunque de vez en cuando, se deja ver con chándal, lo más habitual es que, para esas ocasiones en las que se busca un look sencillo pero no demasiado simple, sean los vaqueros anchos su prenda comodín.